Gwiazdy wyszły na scenę, a publiczność oszalała. Wielki koncert "Lata z Radiem i Telewizją Polską" za nami

Poddębice stały się kolejnym przystankiem wakacyjnej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W sobotę, 1 sierpnia, mieszkańcy i turyści bawili się podczas całodziennego wydarzenia, którego zwieńczeniem był wielki koncert z udziałem czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawili się m.in. Roxie Węgiel, Cleo, Natalia Szroeder, Maciej Maleńczuk, Afromental i Myslovitz.

Tyle gwiazd na jednej scenie Lata z Radiem i TVP

Muzyczne święto odbyło się na terenach pomiędzy Termami Poddębice a zabytkowym Pałacem Grudzińskich przyciągnęło prawdziwe tłumy. Jak podczas poprzednich przystanków trasy, organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji dla całych rodzin.

Wieczorny koncert rozpoczął się wyjątkowo o godz. 20.00. Widzowie mogli obejrzeć transmisję najpierw na antenie TVP Rozrywka, a następnie w TVP2. Na scenie wystąpili Maciej Maleńczuk, Roxie Węgiel, Cleo, Afromental, Myslovitz, Kombii, Natalia Szroeder, Reni Jusis, Blue Café, Kaeyra, VIDEO, Gromee oraz Kuba Szmajkowski. Gospodarzami koncertu byli Łukasz Kadziewicz, Dagmara Kowalska i Aleksandra Żuraw.

Mnóstwo atrakcji dla całej rodziny

Atrakcje dla całej rodziny

Muzyczny finał poprzedziły liczne wydarzenia przygotowane przez Polskie Radio i Telewizję Polską. Już od rana na terenie koncertowym działało plenerowe studio audycji "Lato z Radiem", które prowadzili Dagmara Kowalska i Marcin Wojciechowski.

W programie znalazły się materiały poświęcone Poddębicom i ich największym atrakcjom. Słuchacze mogli dowiedzieć się m.in., jak geotermia wpłynęła na rozwój miasta, poznać historię Pałacu Grudzińskich, zabytkowego parku oraz okolicznych tras spacerowych i rowerowych. W studiu wystąpili także muzycy Orkiestry Dętej Poddębice.

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Ruch, zabytki i szalone zabawy

Od południa uczestnicy bawili się podczas rodzinnego pikniku edukacyjnego "Z życia wzięte". Organizatorzy przygotowali konkursy, animacje, gry interaktywne, Escape Room oraz strefę naukową z eksperymentami i atrakcjami związanymi ze sztuczną inteligencją. Nie zabrakło również Miasteczka Zdrowia, w którym można było skorzystać z konsultacji i porad ekspertów.

Po południu odbyło się plenerowe wydanie audycji "Muzyczne Lato z Radiem", a następnie międzypokoleniowa potańcówka radiowej Jedynki z zespołem Lazy Swing Band. Całość zakończył energetyczny set DJ-a Sarnuli, autora viralowego remiksu "Polki Dziadek".

TVP Info pokazało pasje mieszkańców

W Poddębicach gościła również ekipa programu "Polska na Tak" emitowanego w TVP Info. Joanna Mąkosa i Wojciech Zawioła zaprezentowali lokalnych pasjonatów i społeczników. W programie wystąpili m.in. mistrzynie kuchni ze stowarzyszenia Stokrotka, muzycy Orkiestry Dętej Poddębice, sportowcy klubów Zdyszani, Bulls i Dragon, a także Aktywni Seniorzy z Poddębickiego Domu Kultury i Sportu, rolkarze z klubu KaRolki oraz tancerki z zespołów Mażoretki Dalia Poddębice, Akademii Tańca Karolina Pawlak i Adra Dance Studio. Hymn "Polska na Tak" wykonała młoda wokalistka Joanna Banasiak z Poddębic.

Wydarzenie ponownie połączyło koncertowe emocje z rodzinną atmosferą i licznymi atrakcjami przygotowanymi przez Telewizję Polską oraz Polskie Radio. Współorganizatorem imprezy była radiowa Jedynka.

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