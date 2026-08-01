Tylko u nas! Tak wyglądało wesele Rafała Brzozowskiego. Sceny jak z filmu! [ZDJĘCIA]

Wyczekiwany ślub Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski jest już żonaty! Jego ślub był jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń medialnych tych wakacji. 1 sierpnia 2026 odbyła się ceremonia, w której udział wzięło 400 osób. Ślub był pilnie ukrywany, ale media i tak dotarły do informacji na temat zaślubin. Na stronie "Super Expressu" można było zobaczyć zdjęcia z kościoła, w którym odbył się ślub. Na fotografiach wiedziliśmy między innymi suknię panny młodej oraz pana młodego. To jednak nie koniec. Teraz wiemy, co działo się na weselu! Tak goście bawili się na imprezie ślubnej byłej gwiazdy TVP.

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Pierwszy taniec Rafała Brzozowskiego

Po zakończeniu mszy goście udali się na przyjęcie, które odbyło się w jednym z podwarszawskich hoteli. "Super Express" dowiedział się, jak wyglądał pierwszy taniec Rafała Brzozowskiego i jego świeżo poślubionej żony. Państwo młodzi postanowili zainspirować się kultowym filmem z Patrickiem Swayze i Jennifer Gray. Mowa oczywiście o "Dirty Dancing". Największym zaskoczeniem była jednak nie sama choreografia, a to co wydarzyło się chwilę przed rozpoczęciem tańca. Goście weselni byli świadkami występu wokalnego. Co ciekawe, nie tylko Rafała Brzozowskiego, ale też jego żony. To by potwierdzało spekulacje, że wybranka serca byłego prowadzącego TVP jest związana ze światem muzyki. Małżonkowie wspólnie zaśpiewali "(I've Had) The Time of My Life". Zdjęcia z pierwszego tańca znajdziecie w galerii.

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