Tak wygląda ślub Rafała Brzozowskiego. Na gości czekało aż... 8 ochroniarzy! Wiemy, o co chodzi

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
mczy
2026-08-01 15:53

Ślub Rafała Brzozowskiego to jeden z najbardziej zaskakujących, ale i wyczekiwanych wydarzeń w polskim show-biznesie. Dokładnie 1 sierpnia 2026 roku piosenkarz i prezenter zmieni swój stan cywilny. Okazuje się, że nie tylko o informacje o pannie młodej były cennie ukrywane. Zatrudniono nawet 8 ochroniarzy. Po co? Co robią?

Kim jest Rafał Brzozowski? 

Rafał Brzozowski to polski wokalista, prezenter telewizyjny oraz były zapaśnik. Rozgłos przyniósł mu udział w programie "The Voice of Poland" (2011) i hit "Tak blisko". W 2021 roku reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "The Ride". Przez lata był jedną z głównych twarzy TVP, prowadząc popularne teleturnieje "Jaka to melodia?" i "Koło Fortuny" oraz widowisko "The Voice Senior".

Tajemniczy ślub Rafała Brzozowskiego. To wiemy o jego wybrance?

Rafał Brzozowski konsekwentnie chroni swojej prywatności. Nie tylko w przypadku podróży czy poglądów, ale również ukochanej wybranki. Dotarły jedynie informacje o ślubie, który odbył się dokładnie 1 sierpnia 2026 roku w jednym z podwarszawskich kościołów, a zaraz po nim goście udadzą się do jednego z hoteli na wielkie wesele. Jak ustalił "Super Express" zaproszono ponad 400 gości, w tym osoby ze świata gwiazd. Niektórzy odmówili z udziału w uroczystości jak państwo Kurscy. Według nich to nie jest dobra data na wesele z powodu powstania warszawskiego. Zamierzają oni wziąć udział w osobnych obchodach tej ważnej daty. 

Rafał Brzozowski z partnerką zaplanowali również uczczenie wybuchu tego zbrojnego przedwsięzięcia wśród mieszkańców Warszawy - w pewnym momencie razem z gośćmi uczczą wszystko specjalną minutą ciszy.

A co wiemy o jego tajemniczej partnerce? Mieli się poznać podczas początków muzycznej kariery Rafała. Kobieta również śpiewała, jednak obecnie pracuje w branży medycznej, a dokładnie w klinice kosmetologiczno-dermatologicznej. Bardzo chroni swoją prywatność i relację z Brzozowskim. 

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!

Ochrona na ślubie Rafała Brzozowskiego. Po co? 

Jedną z najbardziej zaskakujących informacji może być nie tylko liczba, ale i zatrudnienie tak dużej liczby ochrony na ślub Rafała Brzozowskiego. Jak się dowiedział "Super Express", pan młody chce zadbać o bezpieczeństwo gości, ale również powstrzymać gapiów czy osoby niezaproszone przed wejściem nie tylko do kościoła, ale również na wesele. 

8 ochroniarzy oczekuje przed parafią i sprawdza, czy osoby zaproszone udają się na uroczystość. 

Wielki ślub Rafała Brzozowskiego
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ŚLUBY GWIAZD
RAFAŁ BRZOZOWSKI