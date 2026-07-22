Rafał Brzozowski odlicza dni do hucznego ślubu. Kim jest jego narzeczona?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-22 17:35

Gwiazdy uwielbiają letnie wesela. Do własnego ślubu szykuje się właśnie Rafał Brzozowski. Były gwiazdor TVP dosłownie odlicza dni do tego wyjątkowego dnia. Chociaż jego twarz zna niemal każdy, to niewiele osób wie, kim jest jego ukochana. Okazuje się, że łączy ich pasja do śpiewania!

Rafał Brzozowski: Co robi po odejściu z TVP?

Rafał Brzozowski (45 l.) ma spore grono fanów. Przez siedem laty był jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej, z którą był związany od 2017 do 2024 roku. Prowadził różne wydarzenia oraz popularne programy, w tym "Koło fortuny", "Jaka to melodia" czy "The Voice Senior". W 2021 roku reprezentował Polskę na Eurowizji z piosenką "The Ride". Po zmianie władzy musiał pożegnać się z ciepłą posadą.

Na brak zajęć nie może jednak narzekać. Nadal rozwija swoją muzyczną karierę i sporo koncertuje. Założył nawet pensjonat "Brzozowy Dwór". Rafał Brzozowski aktywnie działa również na Instagramie. Nie brakuje na nim prywatnych kadrów. Zdarza mu się nawet publikować wspólne zdjęcia z bliskimi. Jednak trudno na nich znaleźć partnerkę piosenkarza.

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Rafał Brzozowski ukrywa ukochaną

W 2021 roku zakończył się ośmioletni związek byłego gwiazdora TVP oraz wicemiss Polonia - Anną Tarnowską. Para była zaręczona i planowała ślub, ale ich drogi się rozeszły zanim dotarli przed ołtarz. Od tamtej pory Rafał Brzozowski unikał rozmów na tematy uczuciowe. Niedawno w rozmowie z "Faktem" potwierdził, że jest w związku, ale chce oddzielić strefę prywatnej od zawodowej.

Jeżeli miałbym coś osobiście zakomunikować światu, to na pewno zrobię to w formie jakiegoś krótkiego oświadczenia, by też nie trzymać jakichś spekulacji. Jedyne, czego mi się w życiu nie udało zrobić, to założyć rodzinę. Tego po prostu mi się nie udało stworzyć, ale myślę, że przychodzi taki czas, że powoli jestem na to gotowy - mówił w "Fakcie".

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Rafał Brzozowski szykuje się do ślubu. Kim jest jego partnerka?

Na początku tygodnia media obiegła wiadomość o rychłym ślubie muzyka. Jak poinformował Pudelek, już 1 sierpnia Rafał Brzozowski stanie na ślubnym kobiercu. Ceremonia ma się odbyć w jednym z warszawskich kościołów, a później planowane jest huczne wesele. Na liście gości miała znaleźć się sama Edyta Górniak (53 l.).

Kim jest przyszła żona piosenkarza? Według doniesień "Faktu" tajemnicza Helena również związana jest z muzyką. Zakochani mieli poznać się podczas wspólnego występu.

Znają się już od lat, a połączyła ich wspólna pasja - muzyka i scena. Helena również jest wokalistką i ma na koncie telewizyjne występy, między innymi w programie "Świat się kręci", jednak nigdy nie zależało jej na byciu gwiazdą ani bohaterką celebryckich portali - przekazał informator portalu.

Zwróciliśmy się do Rafała Brzozowskiego z prośbą o komentarz w sprawie nadchodzącego ślubu. Artysta odpowiedział, że chce zachować swoje prywatne sprawy dla siebie. 

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Rafał Brzozowski w czarnym smokingu trzyma mikrofon. O planach ślubnych piosenkarza przeczytasz na SE.
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RAFAŁ BRZOZOWSKI