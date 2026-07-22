Rafał Brzozowski odlicza dni do hucznego ślubu. Kim jest jego narzeczona?

Rafał Brzozowski: Co robi po odejściu z TVP?

Rafał Brzozowski (45 l.) ma spore grono fanów. Przez siedem laty był jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej, z którą był związany od 2017 do 2024 roku. Prowadził różne wydarzenia oraz popularne programy, w tym "Koło fortuny", "Jaka to melodia" czy "The Voice Senior". W 2021 roku reprezentował Polskę na Eurowizji z piosenką "The Ride". Po zmianie władzy musiał pożegnać się z ciepłą posadą.

Na brak zajęć nie może jednak narzekać. Nadal rozwija swoją muzyczną karierę i sporo koncertuje. Założył nawet pensjonat "Brzozowy Dwór". Rafał Brzozowski aktywnie działa również na Instagramie. Nie brakuje na nim prywatnych kadrów. Zdarza mu się nawet publikować wspólne zdjęcia z bliskimi. Jednak trudno na nich znaleźć partnerkę piosenkarza.

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Rafał Brzozowski ukrywa ukochaną

W 2021 roku zakończył się ośmioletni związek byłego gwiazdora TVP oraz wicemiss Polonia - Anną Tarnowską. Para była zaręczona i planowała ślub, ale ich drogi się rozeszły zanim dotarli przed ołtarz. Od tamtej pory Rafał Brzozowski unikał rozmów na tematy uczuciowe. Niedawno w rozmowie z "Faktem" potwierdził, że jest w związku, ale chce oddzielić strefę prywatnej od zawodowej.

Jeżeli miałbym coś osobiście zakomunikować światu, to na pewno zrobię to w formie jakiegoś krótkiego oświadczenia, by też nie trzymać jakichś spekulacji. Jedyne, czego mi się w życiu nie udało zrobić, to założyć rodzinę. Tego po prostu mi się nie udało stworzyć, ale myślę, że przychodzi taki czas, że powoli jestem na to gotowy - mówił w "Fakcie".

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Rafał Brzozowski szykuje się do ślubu. Kim jest jego partnerka?

Na początku tygodnia media obiegła wiadomość o rychłym ślubie muzyka. Jak poinformował Pudelek, już 1 sierpnia Rafał Brzozowski stanie na ślubnym kobiercu. Ceremonia ma się odbyć w jednym z warszawskich kościołów, a później planowane jest huczne wesele. Na liście gości miała znaleźć się sama Edyta Górniak (53 l.).

Kim jest przyszła żona piosenkarza? Według doniesień "Faktu" tajemnicza Helena również związana jest z muzyką. Zakochani mieli poznać się podczas wspólnego występu.

Znają się już od lat, a połączyła ich wspólna pasja - muzyka i scena. Helena również jest wokalistką i ma na koncie telewizyjne występy, między innymi w programie "Świat się kręci", jednak nigdy nie zależało jej na byciu gwiazdą ani bohaterką celebryckich portali - przekazał informator portalu.

Zwróciliśmy się do Rafała Brzozowskiego z prośbą o komentarz w sprawie nadchodzącego ślubu. Artysta odpowiedział, że chce zachować swoje prywatne sprawy dla siebie.

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