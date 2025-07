Rafał Brzozowski przed laty był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Dużą sławę przyniosła mu rola prowadzącego teleturniej "Koło fortuny". Później objął stery w "Jaka to melodia?". W 2021 roku reprezentował Polskę na Eurowizji z piosenką "The Ride". Choć nie udało mu się przejść do finału, jego występ wzbudził wiele emocji w sieci.

Dziś Rafał Brzozowski skupia się na innych źródłach dochodu. Piosenkarz działa w branży hotelarskiej i oferuje wynajem apartamentów, choć nie wszystko w tym biznesie idzie mu gładko. Jakiś czas temu głośno było o negatywnych opiniach, jakie pojawiły się w sieci na temat jego działalności. Sprawdziliśmy i "Brzozowy Dwór" ma aktualnie ocenę 2,3 na 5. Opinię wyrazić postanowiło jednak tylko 9 osób. Choć biznes hotelarski nie wydaje się spełnieniem marzeń Rafała Brzozowskiego, to szczęśliwe nie jest jedyny sposób, w jaki zarabia były prowadzący "Jaka to melodia?".

Jak się okazuje, Rafał Brzozowski chętnie koncertuje na imprezach prywatnych, w tym weselach. Dla wielu par młodych jego obecność to prawdziwa niespodzianka i atrakcja wieczoru.

Ile Rafał Brzozowski bierze za występ na weselu?

Na pytanie o stawki artysty odpowiedziała czytelniczka serwisu ShowNews.pl, która planowała zaprosić Brzozowskiego na własne wesele. Jak relacjonuje, kontakt z managerem muzyka nie był trudny. Występ artysty zależy głównie od dostępności w jego kalendarzu. Jeśli impreza odbywa się daleko od miejsca zamieszkania piosenkarza, organizatorzy muszą zapewnić nocleg.

Jak wygląda sam koncert? Rafał Brzozowski wykonuje zazwyczaj sześć utworów. Całość poprzedza krótkie omówienie scenariusza imprezy, by dostosować występ do oczekiwań gości.

A cena?

Przekazano nam, że to koszt około 20 tysięcy złotych

– zdradziła czytelniczka Shownews.pl.

To dużo czy mało? Odpowiedź pozostawiamy Wam.

