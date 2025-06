Paulina Koziejowska o relacji z Maciejem Orłosiem. To on pomagał jej w najtrudniejszych momentach!

Kim jest Rafał Brzozowski? Z muzyką związany był od dziecka

Rafał Brzozowski pochodzi z Nowego Dworu Mazowieckiego. Artysta wychowywał się wśród dwóch młodszych braci – Pawła i Adama. Rodzice zachęcali synów do rozwijania pasji, a Rafał szybko odkrył, że interesuje się zarówno sportem, jak i muzyką. Już od 10. roku życia uczył się gry na pianinie, a wkrótce potem także na gitarze.

Jednak zanim rozpoczął muzyczną karierę, intensywnie trenował. Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego i zdobył uprawnienia trenera boksu, instruktora narciarstwa oraz podnoszenia ciężarów. Rafał Brzozowski był nawet brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw Polski w zapasach. Kontuzja kręgosłupa przekreśliła jednak jego plany sportowe – i wtedy postawił wszystko na muzykę.

Od wesel do "Szansy na sukces". Sesja w... myjni samochodowej

Brzozowski nie wstydzi się swoich początków. Grał na weselach, imprezach okolicznościowych, by wspomóc rodzinny budżet. Jak sam mówił w "Uwaga TVN":

Imprezy okolicznościowe, wesela, ja się absolutnie niczego nie wstydzę. Robiłem to, co w danym momencie życia akurat uznawałem za słuszne. To jest moja metoda na rozwinięcie się. Jedni chodzili do szkół muzycznych, kończyli akademie, zakładali zespołu, grali w układach jazzowych ze znakomitymi muzykami. Ja zaczynałem od samego dołu.

Jednym z jego pierwszych kroków ku medialnej rozpoznawalności była nietypowa sesja zdjęciowa – zrealizowana w myjni samochodowej. Wystylizowany, z mikrofonem w dłoni, pozował między szczotkami, co dziś może wydawać się zabawne. Zdjęcia zobaczysz w naszej galerii.

Eurowizja 2021 i porażka Rafała Brzozowskiego

Choć na polskiej scenie muzycznej funkcjonował już od lat, to właśnie udział w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2021 roku dał mu rozgłos poza granicami kraju. Rafał Brzozowski reprezentował Polskę z utworem "The Ride", a choć nie awansował do finału, jego nazwisko pojawiło się w zagranicznych mediach.

Przez wiele lat związany był także z telewizją – prowadził programy takie jak "Koło Fortuny", a później "Jaka to melodia?". Widzowie doceniali jego charyzmę i naturalność przed kamerą.

Nowy rozdział: bez telewizji, ale z walizką

Dziś Rafał Brzozowski zniknął z ekranów telewizorów. Więcej czasu spędza w podróży, występuje na prywatnych wydarzeniach i cieszy się wolnością. Niedawno można go było zobaczyć na prywatnym evencie na Sardynii, gdzie zachwycił gości swoim występem. Dodatkowo prowadzi pensjonat w Zamościu.

Rafał Brzozowski nie wstydzi się swojej wiary

Rafał Brzozowski nie ukrywa też, że w trudnych chwilach pomocą była dla niego wiara. Odmawiał Nowennę Pompejańską, modlił się o rozwiązanie problemów finansowych i – jak twierdzi – został wysłuchany.

Słabości te udało mi się przezwyciężyć, też bardzo szybko. Jakby ktoś odłączył wtyczkę we mnie, nacisnął guzik i mnie naprawił. Zostałem oczyszczony

– mówił w katolickim tygodniku "Dobry Tydzień".

Brzozowski prywatnie: brat, syn i były narzeczony

Wielu fanów interesuje się życiem osobistym Rafała Brzozowskiego. Przez 8 lat związany był z modelką i wicemiss Polonia – Anną Tarnowską. Para była zaręczona, ale ostatecznie się rozstała. Tarnowska obecnie mieszka w Meksyku, gdzie wychowuje dwie córeczki. Rafał natomiast chroni swoją prywatność. W 2024 roku pojawiła się informacja, iż spotyka się on z pewną aktorką.

Wokalista ma też świetne relacje z rodziną. Szczególnie bliski jest mu młodszy o 17 lat brat Adam, który jeszcze kilka lat temu rozwijał karierę piłkarską. Występował m.in. w Mławiance Mława.

Rafał Brzozowski przeszedł długą drogę – od zapasów i wesel, przez telewizję, aż po międzynarodowe występy. Choć nie występuje przed kamerą, nie oznacza to końca jego kariery. Wręcz przeciwnie – dziś rozwija się na własnych zasadach, podróżuje i spełnia się artystycznie w bardziej kameralnym wydaniu.

Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmienił się Rafał Brzozowski!

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!