Tak harują w USA wielkie gwiazdy. Wyjechały za chlebem

Kilka dni temu polskie gwiazdy wyruszyły za ocean, by przed świętami Bożego Narodzenia kolędować dla Polonii w najpiękniejszych kościołach i bazylikach. Wśród artystów znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska i Natasza Urbańska, ale także Edyta Górniak (52 l.), Rafał Brzozowski (43 l.) czy Alicja Węgorzewska (57 l.). Po pierwszych koncertach w mroźnym Chicago, gdzie temperatury sięgają nawet 14 stopni na minusie, artyści dostali trzy dni wolnego.

Steczkowska wygrzewa się na słońcu

Justyna Steczkowska i Natasza Urbańska postanowiły szybko to wykorzystać. Pierwsza poleciała na Florydę, by tam wskoczyć w kostium kąpielowy i wylegiwać się na plaży.

Tak więc wokalistka zrzuciła z siebie suknie diwy i postanowiła zaprezentować Amerykanom swoje idealne ciało. Z koncertów wróci więc opalona...

Urbańska szaleje w Las Vegas

Natasza Urbańska z kolei, spełniła swoje marzenie i poleciała do miasta rewii i hazardu, czyli do Las Vegas, Tam też przygrzewa teraz słońce.

Ale żeby nie było aż tak dobrze. Po krótkiej przerwie obie panie muszą wrócić na dalszą część trasy do Nowego Jorku. Tam zagrają jeszcze pięć koncertów.

Górniak i Brzozowski pielęgnują przyjaźń

Jak wolne trzy dni wykorzystują Edyta Górniak, czy Rafał Brzozowski dokładnie nie wiadomo. Na pewno część tego czasu spędzają razem, co ożywiło plotki o ich potencjalnym romansie. Wokalistka postanowiła je zdementować, ale zapewniła o wielkiej przyjaźni z Brzozowskim.

Wygląda więc na to, że kolędowanie w USA to piękna fucha, a nasze gwiazdy dobrze wiedzą, jak z niej skorzystać. Na koncerty do amerykańskich kościołów przybywają tłumy, głównie Polaków, stęsknionych za ojczyzną.

