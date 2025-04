Jerzy z "Klanu", czyli Andrzej Grabarczyk, dzięki roli w kultowej telenoweli stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Do dziś trudno wyobrazić sobie "Klan" bez tej postaci. Ostatnio losy Jerzego się nieco zagmatwały. Z obsady odeszła bowiem Barbara Bursztynowicz, która gra rolę Elżbiety, czyli małżonkę Jurka. Prawdziwą żoną Andrzeja Grabarczyka jest z kolei Zofia. Aktor poznał ją jeszcze w czasach studenckich. Co ciekawe, serialowy Jerzy zanim skończył Akademię Teatralną, próbował swoich na zootechnice.

- wspominał Andrzej Grabarczyk w "Dzień dobry TVN". Potem już poszło bardzo szybko.

- zdradził Jerzy z serialu "Klan". Małżonkowie doczekali się już wnuków. Najstarsza wnuczka ma zespół Downa.

Aktor pierwszy raz bliżej zetknął się z osobą z zespołem Downa na planie serialu "Klan". W telenoweli o rodzinie Lubiczów grał przecież Piotr Swend, czyli serialowy Maciek. Właśnie w tamtym okresie na świat przyszła Lenka. O tym, jak wygląda codzienność rodziny, aktor wspominał w rozmowie z Plejadą.

Musieliśmy poznać i zrozumieć tę chorobę. Ja miałem wcześniej styczność z chorymi dziećmi, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że może to dotknąć mojej rodziny. Byliśmy na to kompletnie nieprzygotowani. Musieliśmy się nauczyć, jak dotrzeć do naszej wnuczki, jak z nią żyć, jak uruchomić jej potencjał, jak dać jej szczęście