Donald Tusk zabrał głos w sprawie pożaru w Szwajcarii. Mówił o Polsce

Donald Tusk zaoferował pomoc Polski w udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym w pożarze w Szwajcarii

Polska może udzielić pomocy medycznej poszkodowanym w pożarze w Szwajcarii - ogłosił Donald Tusk. Aż 47 osób zginęło, a około setki zostało rannych po tym, jak podczas imprezy sylwestrowej w barze La Constellation w kurorcie narciarskim Crans-Montana zapalił się sufit. "Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność. Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" - napisał polski premier w mediach społecznościowych. Wcześniej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało informacje na temat tego, czy wśród zabitych lub rannych są obywatele polscy.

Rzecznik MSZ przekazał, że w tym momencie brak informacji o Polakach poszkodowanych w pożarze w Szwajcarii

Na szczęście na razie nie ma informacji, które potwierdzałyby, iż Polacy zostali poszkodowani. Nie są to jednak nadal informacje pewne, a raczej brak informacji złych. "W związku z pożarem w Crans-Montana, szwajcarskim kurorcie, Ambasada RP w Bernie pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami – policją oraz ratownikami medycznymi – a także z placówkami konsularnymi innych państw. Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco" - napisał rzecznik MSZ Łukasz Wiewiór w mediach społecznościowych. Udostępnił też wpis polskiej ambasady w Szwajcarii: "Ambasada monitoruje sytuację w Crans-Montana. Jeśli jesteś obywatelem RP i potrzebujesz pomocy konsularnej, zadzwoń pod numer konsula dyżurnego +41 798 211 315".

