Czy Polacy są wśród ofiar pożaru w Szwajcarii? Jest komunikat MSZ

Rzecznik MSZ przekazał, że w tym momencie brak informacji o Polakach poszkodowanych w pożarze w Szwajcarii

Cały świat mówi o niewiarygodnej tragedii, jaka rozegrała się w Szwajcarii w sylwestrową noc. Aż 47 osób zginęło, a około setki zostało rannych po tym, jak podczas imprezy sylwestrowej w barze La Constellation w kurorcie narciarskim Crans-Montana zapalił się sufit. Słychać też było wybuchy, prawdopodobnie fajerwerków. Impreza odbywała się w podziemnej części lokalu, wejście do niego było według świadków bardzo wąskie, a sufit wykonany z łatwopalnych materiałów. Prawdopodobnie dramat zaczął się, kiedy świeczki zatknięte w butelkach od szampana zaczęły dotykać sufitu. Na filmach widać też, że część osób miała w butelkach sztuczne ognie. Niestety, wielu nie zdążyło uciec, gdy płomienie rozprzestrzeniały się po barze. Teraz mnożą się pytania o to, jak to możliwe, że coś takiego wydarzyło się w oazie luksusu, w miejscu, gdzie zjeżdżały od dawna gwiazdy, w szwajcarskim kurorcie narciarskim. Bo wszystko wskazuje na to, że ktoś tutaj lekceważył zagrożenie pożarowe. Z całego świata padają też pytania o narodowość ofiar, ponieważ w barze bawiło się wielu zagranicznych turystów. Czy wśród ofiar lub rannych znaleźli się Polacy?

" Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco"

Na szczęście według polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na razie nie ma informacji, które potwierdzałyby, iż Polacy są wśród ofiar pożaru w Szwajcarii. Nie są to jednak nadal informacje pewne, a raczej brak informacji złych. "W związku z pożarem w Crans-Montana, szwajcarskim kurorcie, Ambasada RP w Bernie pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami – policją oraz ratownikami medycznymi – a także z placówkami konsularnymi innych państw. Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco" - napisał rzecznik MSZ Łukasz Wiewiór w mediach społecznościowych. Udostępnił też wpis polskiej ambasady w Szwajcarii: "Ambasada monitoruje sytuację w Crans-Montana. Jeśli jesteś obywatelem RP i potrzebujesz pomocy konsularnej, zadzwoń pod numer konsula dyżurnego +41 798 211 315".

🔴🇨🇭 W związku z pożarem w Crans-Montana, szwajcarskim kurorcie, Ambasada RP w Bernie pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami – policją oraz ratownikami medycznymi – a także z placówkami konsularnymi innych państw.Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród… https://t.co/EdiiHgNSxV— Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) January 1, 2026

❗️⚠️🇨🇭 - Footage capturing the moment a deadly fire broke out at a bar in Switzerland has circulated on social media. Reports suggest the blaze may have been ignited by sparklers attached to champagne bottles during New Year's celebrations.Video shows patrons desperately… pic.twitter.com/BdwTXvjkCo— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 2, 2026

