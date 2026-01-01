PILNE. Wybuch i wielki pożar w Szwajcarii! Kilkadziesiąt ofiar na imprezie sylwestrowej

Wielki pożar i wybuch w kurorcie narciarskim w Szwajcarii. Kilkadziesiąt ofiar na imprezie sylwestrowej, setka rannych

Wielka tragedia w sylwestrową noc! Od rana ze Szwajcarii napływały doniesienia o wybuchu i pożarze na terenie kurortu narciarskiego. Początkowo mówiono, że mogło zginąć kilka osób, a teraz informacje o dramacie w Crans-Montana w południowej części kraju są coraz bardziej dramatyczne. Media informują o co najmniej czterdziestu ofiarach i setce rannych! - Sądzimy, że zginęło kilkadziesiąt osób w barze La Constellation – powiedział podczas konferencji prasowej komendant policji kantonu Valais Frederic Gisler. Wśród ofiar są liczni obcokrajowcy, potwierdzono odniesienie obrażeń przez obywateli Francji i Włoch, na razie brak doniesień o poszkodowanych Polakach. Liczba ofiar może wzrosnąć, bo stan wielu rannych jest poważny.

Spekulacje wokół przyczyny tragedii. Jedni mówią om świecach urodzinowych, inni o petardach na koncercie

Pożar wybuchł w luksusowym kurorcie podczas imprezy sylwestrowej. Jak pisze Daily Mail, według wstępnych ustaleń ogień prawdopodobnie został zaprószony od... świec wetkniętych w butelki po szampanie, a eksplozje zostały wywołane przez petardy, być może używane podczas koncertu towarzyszącego imprezie. Są to jednak dopiero pierwsze, nieoficjalne doniesienia. „Niektóre butelki były blisko sufitu i zapaliły się. Cały sufit płonął, a ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Stało się to w ciągu kilku sekund. Wybiegliśmy na zewnątrz, krzycząc i płacząc” – powiedziała kobieta imieniem Emma, świadek zdarzenia, francuskiemu kanałowi informacyjnemu BFM. Już teraz prokuratura podkreśla, że nic nie wskazuje na zamach terrorystyczny, a wiele na wyjątkowo nieszczęśliwy wypadek. Na miejscu pożaru działają wszystkie służby, do akcji ratowniczej zaangażowano 10 śmigłowców i 40 karetek. Z powodu rozmiarów katastrofy władze kantonu Valais ogłosiły stan wyjątkowy. Czekamy na nowe doniesienia.

QUIZ geograficzny. Flagi europejskich państw – banalne czy trudne? Pytanie 1 z 10 Co to za flaga? Francja Luksemburg Holandia Następne pytanie

Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire at a bar in a Swiss ski resort. Footage shows the fire at Le Constellation Bar and Lounge in the Alpine ski resort of Crans-Montana.Latest 🔗 https://t.co/nTVM2TaBDi pic.twitter.com/aM6H8ERGJB— Sky News (@SkyNews) January 1, 2026