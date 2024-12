Daniel Martyniuk zwiedza Stany Zjednoczone. Zenon i Danuta spędzą święta bez niego?

Patryk Vega u Żurnalisty. Zakazał aktorom korzystania z telefonów. Czy wyszło mu to na dobre?

Rodzina Martyniuków, kojarzona przede wszystkim z królem disco polo, Zenonem Martyniukiem, od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Ostatnio głośniej niż o muzyce Zenka, głośniej jest o synu piosenkarza. Daniel Martyniuk zasłynął z burzliwego życia osobistego.

Awantury, medialne kłótnie, a nawet problemy z prawem stały się elementem życia młodego Martyniuka, co nie tylko wpłynęło na jego wizerunek, ale także wystawiło rodzinne więzi na próbę. Danuta Martyniuk przez lata jak lwica broniła swojego jedynaka. Jednak niedawno powiedziała dość.

Zaczęło się od nagrania, które Daniel Martyniuk opublikował w mediach społecznościowych. Twierdził, że jego słynny ojciec, Zenek Martyniuk, "zapomina o synu". Pokazał mu niecenzuralny gest, wykrzyczał wulgaryzmy. Nagranie szybko usunął, ale w sieci nic nie ginie.

Na te zarzuty zareagowała Danuta Martyniuk. Wyznała, że jej syn otrzymał od ojca rzeczy warte majątek. Do tego 35-latek nie pracuje i nadal jest na utrzymaniu rodziców. Kobieta nie gryzła się w język i stwierdziła, że jest on "ćpunem i narkomanem". W rozmowie z "Super Expressem" stwierdziła, że chcą odciąć go od pieniędzy.

Daniel Martyniuk przerywa milczenie. Co się z nim dzieje?

Z kolei Zenon Martyniuk zamieszanie wokół swojego syna skomentował w bardziej wyważony sposób.

Ja tego nie komentuję, nie chcę. Są naprawdę ciekawsze tematy w Polsce niż sprawa mojego syna Daniela. Proszę spojrzeć na to, co się dookoła nas dzieje, tam jest wiele ważniejszych spraw - powiedział Zenek Martyniuk w rozmowie z "Faktem".

Sam Daniel rozkręcił aferę i zniknął. Okazuje się, że gdy jego rodzice szykują się do świąt, on bawi się na drugim końcu świata. Młody Martyniuk zwiedza obecnie Park Narodowy Yosemite w Kalifornii. Na opublikowanym nagraniu zachwyca się otaczającą go przyrodą.

Trzeba chyba naprawdę więcej podróżować i pokazywać to, co jest najpiękniejsze na świecie - stwierdził.

W żaden sposób nie odniósł się do swoich wcześniejszych słów. Czy spędzi tegoroczne święta z rodzicami? Taką nadzieję ma Zenon Martyniuk.

Na pewno będą rodzinne, jak zawsze. Nie znam szczegółów, ale raczej w domu, jak zwykle. Pewnie żona wyprawi, jak zawsze. Jak to mówię - czas pokaże. Oby śnieg spadł, to będzie klimat bardziej świąteczny. Myślę, że będzie okazja, by się połamać opłatkiem z synem. Tego sobie życzę - powiedział w rozmowie z Pudelkiem

Daniel Martyniuk obraża ojca