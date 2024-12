Po tym wszystkim Daniel Martyniuk spędzi Boże Narodzenie z rodzicami?! Zenek odpowiada po chłopsku

Borys Szyc czekał z tym do śmierci ojca. Powiedział to dopiero teraz

Gdy wydawało się, że w rodzinie najsłynniejszego polskiego gwiazdora muzyki disco polo zapanował względny spokój, znów dał o sobie znać Daniel Martyniuk. Niestety, znów w fatalnym stylu. Ni z tego, ni z owego ostro zaatakował swojego ojca w zawierającym wulgaryzmy nagraniu. Do sprawy odniosła się żona Zenka Martyniuka, która także nie przebierała w słowach. - Daniel to narkoman i ćpun. Nie będę już owijać w bawełnę - wypaliła w rozmowie z "Faktem Danuta Martyniuk. Potem okazało się, że Faustyna, czyli druga żona Daniela, spodziewa się dziecka. Kobieta uderzyła w teściową.

U nas wszystko jak najbardziej okej. Danka się tak bardzo nie zmieniła, chodzi jej o to, że jestem w ciąży, wypowiedziała obrzydliwe słowa, jak tylko się dowiedziała, a później zaczął się atak. Lubi się pastwić nad kobietami Daniela. To toksyczna kobieta. Po prostu niech w końcu pójdzie swoją drogą i zapomni o nas, bo jeszcze wczoraj wydzwaniała, ciągle nie dając naszej rodzinie spokoju

- żaliła się Pudelkowi.

Święta u Martyniuków. Zenek Martyniuk o łamaniu opłatkiem z synem

W awanturze nie uczestniczył sam Zenek Martyniuk. Mimo to wszyscy czekali na to, co powie artysta. W końcu to on został publicznie zaatakowany przez syna. Zenek jednak stanowczo podkreślił, że nie chce tego komentować.

Są naprawdę ciekawsze tematy w Polsce niż sprawa mojego syna Daniela. Proszę spojrzeć na to, co się dookoła nas dzieje, tam jest wiele ważniejszych spraw

- przytomnie zauważył. Wielkimi krokami zbliżają się jednak święta Bożego Narodzenia, które niemal w każdej rodzinie są wyjątkowym czasem. Jak w tym roku będą wyglądały święta w rodzinie Martyniuków. Czy o tym wszystkim Daniel Martyniuk spędzi Boże Narodzenie z rodzicami?! Jego ojciec odpowiada w swoim stylu - po chłopsku, czy prosto i konkretnie.

Na pewno będą rodzinne, jak zawsze. Nie znam szczegółów, ale raczej w domu, jak zwykle. Pewnie żona wyprawi, jak zawsze. Jak to mówię - czas pokaże. Oby śnieg spadł, to będzie klimat bardziej świąteczny. Myślę, że będzie okazja, by się połamać opłatkiem z synem. Tego sobie życzę

- powiedział w rozmowie z Pudelkiem Zenek Martyniuk.

