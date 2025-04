.Bonaventura z nowym singlem "tęskno za Tobą". Artysta zachwycił w "Must Be The Music"

Olga Kalicka to popularna aktorka młodego pokolenia, znana m.in. z serialu "Rodzinka.pl", gdzie przez lata wcielała się w postać Magdy. Grała również w hicie TVP "M jak miłość". Zdobyła serca widzów swoją naturalnością, uśmiechem i pozytywną energią, a dziś spełnia się także jako mama. Gwiazda ma syna Aleksego, urodzonego w 2019 roku. Teraz przygotowuje się do roli mamy po raz drugi – tym razem oczekuje córeczki.

Przyjęcie dla mamy – róż mówił wszystko

Podczas kameralnej ceremonii mother blessing, Olga Kalicka pojawiła się w długiej, zwiewnej sukni w odcieniu pudrowego różu. Stylizacja od razu wzbudziła spekulacje: czy to przypadek, czy dyskretna zapowiedź dziewczynki? W przeciwieństwie do klasycznego baby shower – kolorowego, głośnego i skupionego na dziecku – mother blessing to bardziej duchowa ceremonia celebrująca przyszłą mamę. Wywodzi się z tradycji rdzennych Amerykanek i skupia się na sile kobiecości, emocjach i przygotowaniu do porodu.

Szafa małej księżniczki – Olga pokazuje garderobę

Kilka dni po uroczystości Olga postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Na Instagramie opublikowała zdjęcie dziecięcej garderoby – a tam? Szuflady wypełnione po brzegi ubrankami w kwiatowe wzory, pastelowe kolory, falbanki i róż w każdej możliwej odsłonie. Internauci zareagowali natychmiast. Pod zdjęciem zaroiło się od gratulacji, różowych serduszek i komentarzy w stylu "będzie mała księżniczka!".

Czym różni się mother blessing od baby shower?

Mother blessing to wyjątkowa, duchowa i bardzo osobista ceremonia, która wywodzi się z rdzennych tradycji Navajo i innych kultur plemiennych. Jej celem jest uhonorowanie przyszłej mamy, wzmocnienie jej emocjonalnie i przygotowanie do porodu – zarówno fizycznie, jak i mentalnie. W odróżnieniu od popularnego baby shower, które skupia się na dziecku i prezentach, mother blessing koncentruje się na kobiecie, jej sile, przemianie i macierzyństwie.

W Polsce mother blessing staje się coraz popularniejszą alternatywą dla baby shower – zwłaszcza wśród kobiet, które cenią spokój, emocjonalne wsparcie i głębsze przeżycia związane z porodem. To ceremonia pełna wzruszeń, bliskości i kobiecej siły.

Olga Kalicka pracuje w ciąży na planie nowej "Rodzinki.pl". "Produkcja totalnie o mnie tutaj zadbała"