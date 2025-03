Olga Kalicka zdobyła popularność dzięki rolom w serialach telewizyjnych i występom w teatrze. Jej talent i charyzma sprawiły, że szybko stała się jedną z bardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Do tego angażuje się w liczne projekty medialne i prowadzi własne działania w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami kulisami swojej pracy oraz życiem prywatnym. Jakiś czas temu zdradziła nawet, że spodziewa się drugiego dziecka. W jej życiu dzieje się więc bardzo dużo. Wszystko to wymaga ogromnego zaangażowania, a grafik Olgi jest napięty do granic możliwości. Jednak mimo intensywnego trybu życia, aktorka nie rezygnuje z życia rodzinnego, które stanowi dla niej priorytet.

Olga Kalicka wyjawiła sekret dobrej organizacji

Olga Kalicka w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jak obecnie wygląda praca na planie serialu "Rodzinka.pl". Gwiazda jest w zaawansowanej ciąży, jednak jak się okazuje, nie jest to przeszkodą do tego, aby pracować.

To, co muszę podkreślić i już wiele razy powiedziałam, to jest po prostu fakt tego, że naprawdę produkcja totalnie o mnie tutaj zadbała. Ten czas ciąży to jest naprawdę wyjątkowy czas dla kobiety. Bardzo to doceniam, że produkcja to rozumie, że udało nam się, mimo tego, że to nie jest łatwe, znaleźć rozwiązania, jak pracować i jak wspólnie stworzyć ten serial, mimo że jestem w ciąży. Więc naprawdę czuję się tutaj bardzo zaopiekowana - mówi nam Olga Kalicka.

Aktorka podkreśla również, że wsparcie najbliższych odgrywa ogromną rolę. Dzięki rodzinie może realizować się zawodowo, nie tracąc przy tym cennych momentów w żuciu prywatnym.

Teraz przez czas pracy na planie też mam duże wsparcie w moich najbliższych, jeżeli chodzi o mojego starszego syna. Natomiast to jest wszystko do połączenia. Dla chcącego nic trudnego. Kalendarz też lubi się czasami totalnie wykrzaczyć. To jest jasne. Już tego mnie życie nauczyło, że w ogóle niczego nie mogę być pewna na 100%, że coś się wydarzy, tak jak ja to sobie zaplanowałam. I to się dzieje nieustannie, natomiast mam spore doświadczenie w gaszeniu takich pożarów, więc bez problemu sobie z tym radzę - mówi "Super Expressowi" Olga Kalicka.

