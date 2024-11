Gwiazda "M jak miłość" w ciąży! „Życie to dar”

Gwiazda "M jak miłość" ogłosiła radosną nowinę!

Olga Kalicka grała Justynę w "M jak miłość" i Magdę w "Rodzince.pl". W sadze rodu Mostowiaków to ona zdobyła ostatecznie Franka (Piotr Nerlewski) i odebrała go Natalce Mostowiaczce (Marcjanna Lelek)! W prywatnym życiu aktorki też wszystko pięknie się układa, właśnie na swoim profilu na Instagramie opublikowała materiał, na którym jest w zaawansowanej ciąży, a zachwycony partner tuli ją czule.

Ciąży w górskim krajobrazie

Nagranie Kalickiej z górskim krajobrazem w tle poruszyło fanów gwiazdy "M jak miłość". Na filmie aktorka idzie dumnie przed siebie, a po chwili dołącza do niej ukochany. Kiedy stają do siebie bokiem, aktorka pokazuje swój mocno zaokrąglony brzuch, a jej partner go całuje. Czy może być jeszcze piękniej i bardziej bajkowo? Zobacz to na końcu naszego tekstu.

Olga Kalicka dba o swoje szczęście promując na swoim profilu na Instagramie zdrowy i spokojny tryb życia. Można odnieść wrażenie, że gwiazda "M jak miłość" żyje pośród zapachu ziół i górskich wodospadów. I w tym nastroju czeka na swoje drugie dziecko.

Życie to DAR ♥️ Czekamy na Ciebie piękna Duszyczko ♥️

Gwiazdy pospieszyły z gratulacjami

Pod postem Kalickiej pojawiły się natychmiast komentarze zachwyconych fanów. Gratulacje zamieścili nie tylko "zwykli" obserwatorzy życia gwiazdy, ale i jej koleżanki i koledzy po fachu.

- OMG GRATULACJE OLDŻI - napisała Dominika Kachlik, Franka Zduńska w "M jak miłość".

- 😍😍 Cudownie! Gratulacje ♥️ - ucieszyła się Izabela Zwierzyńska, Iwona Pyrka w "Barwach szczęścia".

- Kocham 💕 - zadeklarowała Anna Karczmarczyk.

- Wspaniale ✨✨✨ - dodała Edyta Zając.

- Ale wiadomość! Gratulacje Kochana! Całuję w brzuszek ❤️ - skomentowała Magda Lamparska.

- Wspaniale ❤️Gratulacje dla calej 3 :) Aleksiu bedzie super starszym bratem 😍😍 - posypały się zachwyty fanów aktorki.

- Nic piękniejszego dziś w Internecie nie będzie ❤️ wzrusz totalny 🙌☺️

Olga Kalicka po raz pierwszy została matką w 2019 roku, wtedy urodziła syna o pięknym imieniu Aleksy. Jest owocem związku aktorki z i Cezarym Nowakiem. Rodzice rozstali się w 2021 roku, ale teraz gwiazda "M jak miłość" znów jest szczęśliwa. I to jak! W czerwcu aktorka pokazała swojego nowego partnera, a już teraz widzimy owoc tego związku. Życzymy dużo szczęścia całej rodzinie!

