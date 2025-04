Nowe wieści w sprawie Tomka Jakubiaka. Wzruszające zdjęcie trafiło do sieci!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Odc. 7

Grażyna Szapołowska zachowała klasę po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami"

Grażyna Szapołowska - mimo że z programu "Taniec z Gwiazdami" - wyleciała bardzo szybko, zdaje się do nikogo nie czuć urazy. Przeciwnie, legendarna aktorka świetnie wspomina swój epizod w tanecznym show. Warto przy tym podkreślić, że Grażyna Szapołowska była najstarszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami" w historii polskiej edycji show. Mimo to na parkiecie nie ustępowała młodziakom. Ostatecznie z rywalizacji o Kryształową Kulę artystka wypadła po trzecim odcinku. Po ogłoszeniu werdyktu aktorka zachowała wielką klasę.

Przeżyłam wspaniały okres, wspaniały czas. Chciałam podziękować Jankowi, nauczył mnie wielu, wielu rzeczy, producentom i cudownej publiczności. Mam nadzieję, że dostanę jakąś dobrą rolę filmową i powrócę do swojego prawdziwego zawodu

- mówiła na gorąco Grażyna Szapołowska, która na parkiecie pokazała się w obłędnej obcisłej sukience z rozcięciem. Już po zakończeniu krótkiej przygody z programem "Taniec z Gwiazdami" aktorka udała się do słonecznej Hiszpanii.

Pod artykułem znajduje się galeria: Grażyna Szapołowska odmłodniała bez botoksu

Grażyna Szapołowska nagrana pod obskurnym budynkiem. "Piję dzisiaj winko za was"

Niespodziewanie na jej profilu na Instagramie pojawił się dość osobliwy filmik w nietypowej scenerii. Grażyna Szapołowska nagrana została na plaży przy obskurnym budynku, który wygląda bardzo tajemniczo. Aktorka wyznała, że pije "winko" i w dziwnych słowach zwróciła się do ekipy "Tańca z Gwiazdami". Trzeba jednak przyznać, że wyszło bardzo sympatycznie.

Kochani ja jestem w swoim ukochanym miejscu, skromnym, trochę dzikim, piję dzisiaj winko za was, za jutrzejszy taniec, dziękując wam za to, ze mogłam być wśród was i że wiele się nauczyłam, że wiele zrozumiałam i poczułam się dużo, dużo silniej, młodziej

- wyznała Grażyna Szapołowska. To jednak nie wszystko. Na koniec aktorka podkreśliła, że "Taniec z Gwiazdami" to jest "niesamowite przeżycie" i zaprosiła "wszytskich" do siebie.

Jak skończycie tańczyć

- doprecyzowała.

"Taniec z Gwiazdami". Kołomyja po wywaleniu Grażyny Szapołowskiej! "Koniec z oglądaniem"

Grażyna Szapołowska odmłodniała bez botoksu

Sonda Czy Grażyna Szapołowska powinna odpaść z "Tańca z Gwiazdami"? Tak, była kiepska Raczej tak, choć inni też się nie popisali Nie, tańczyła świetnie Raczej nie, byli gorsi Nie obchodzi mnie to