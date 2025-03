Grażyna Szapołowska odpadła z programu "Taniec z Gwiazdami". Wcześniej wyleciał Maciej Kurzajewski

Gdy startowała najnowsza edycja programu "Taniec z Gwiazdami", za najbardziej znane nazwiska na liście uczestników powszechnie uznawano Grażynę Szapołowską i Macieja Kurzajewskiego. Chyba nikt nie spodziewał się tego, że po trzech odcinkach tanecznego show Polsatu ani znakomitej aktorki, ani popularnego prezentera nie będzie już w programie. Najpierw wyleciał Maciej Kurzajewski, co wywołało poruszenie w sieci. W rozmowie z "Super Expressem" odpadnięcie dziennikarza Polsatu komentowała m.in. Grażyna Szapołowska, która wprost przyznała, że będzie jej go brakować. Legenda polskiego kina zwróciła także uwagę na profesjonalizm Kurzajewskiego i jego "dużą wiedzę". Kto by się spodziewał, że zaledwie po tygodniu los "Kurzaja" podzieli... Grażyna Szapołowska. To właśnie ona odpadła po trzecim etapie rywalizacji w programie "Taniec z Gwiazdami" (tu prezentujemy zapis relacji z trzeciego odcinka "TzG"). Momentalnie zrobiła się niezła kołomyja!

Grażyna Szapołowska na parkiecie dała prawdziwe show. Tańcząca w parze z Janem Klimentem aktorka odziana w obcisłą sukienkę z rozcięciem, które sięgało niebezpiecznie wysoko, od jurorów dostała aż 31 punktów (na 40 możliwych). To jednak nie wystarczyło. Widzowie zdecydowali, że to Grażyna Szapołowska odpadnie z programu "Taniec z Gwiazdami". W komentarzach na profilu show zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów ubolewa nad werdyktem.

Pan od baletu powinien był odpaść. Szkoda!; Koniec z oglądaniem; Dla mnie to czysta reżyserka, bo jeżeli wszyscy kogoś tak lubią, to nie ma szans, że odpada w drugim odcinku jako pierwszy, nie ma szans, to niemożliwe; Pani Grażynko, bardzo żałuję, że Pani nie zobaczę za tydzień. Taniec z Gwiazdami nie ma już Gwiazd; Szkoda. Olbrzymia klasa; Odpadła Wspaniała Para, którą oglądaliśmy w wielką przyjemnością. Przecież ten program to program rozrywkowy i jego walorem jest właśnie to, że tańczą nieprofesjonalni tancerze, w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami. I to jest w tym programie najcenniejsze!; Odpadła jedyna gwiazda w tym programie. Bardzo żal

- czytamy we wpisach osób niezadowolonych z odpadnięcia Grażyny Szapołowskiej i Jana Klimenta.

