Maciej Kurzajewski zaliczył sromotną porażkę w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci nie mieli litości. Ale nie dla niego!

Za nami drugi odcinek 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jako pierwszy z programem pożegnał się Maciej Kurzajewski, którego typowano na faworyta tego sezonu "TzG"! Okazało się, że SMS-owe wyroki są niezbadane i dziennikarz, mimo wielkich chęci i godzin spędzonych na sali treningowej, musiał odejść. Nici z Kryształowej Kuli, którą lata temu wygrała jego obecna życiowa partnerka Kasia Cichopek.

Kurzajewskiemu nie pomogło nic - ani wsparcie byłej żony Marcina Hakiela, ani ambitne podejście do tematu tańca, ani nawet doskonała nauczycielka, jaką niewątpliwie jest Lenka Klimentowa.

Zobacz także: Kasia Cichopek znów w "Tańcu z Gwiazdami". To tam poznała byłego męża, teraz nie mogła napatrzeć się na Macieja Kurzajewskiego

Gdy Polsat na Facebooku ogłosił, kto już nie zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", wpis natychmiast zaczął być mocno komentowany. Dostało się gwiazdom biorącym udział w rywalizacji, ale dużo bardziej np. Grażynie Szapołowskiej niż Kurzajewskiemu.

W komentarzach przewijają się słowa internautów o tym, że nie są fanami Macieja, ale jego rywale tańczą gorzej i to oni powinni byli odpaść.

Zobacz także: Marcin Hakiel rozprawia na temat Macieja Kurzajewskiego w "TzG". Wszystko jasne

Zobacz także: Szokujące, na co Paulinie Smaszcz miał nie pozwalać Maciej Kurzajewski! "Nie do zaakceptowania"

Pojawiły się też słowa widzów o ustawce, niesprawiedliwej ocenie tańczących oraz dużym wpływie życiowych, prywatnych decyzji dziennikarza na to, że tak szybko pożegnał się z show.

"Mimo braku jakiejś wielkiej sympatii do p. Kurzajewskiego, to jego odpadnięcie jako pierwszego uczestnika jest nieporozumieniem. Jego taniec nie był wybitny, ale mogę spokojnie wymienić jeszcze z 4 pary, które tańczą gorzej od niego i Lenki", "Powinna odpaść Pani Szapołowska, dzisiaj to była druga najgorzej tańcząca para", "Szkoda, że ludzie są uprzedzeni! To krzywdzące i niesprawiedliwe! Byliście wspaniali", "Szkoda Lenki. Wspaniała, utalentowana tancerka", "Szapołowska zamiast niego powinna tam stać razem z tymi, co mają dogrywkę za tydzień. A tak to tylko widać, że program jest ustawiony, a wysyłane SMS-y są niezłym zarobkiem", "Szkoda mi bardzo. Wcale to wszystko niesprawiedliwe jest", "Powiem szczerze, że byłam pewna, że koszykarz odpadnie. Widocznie nie taniec widzowie oceniają, ale życie prywatne uczestników. Nie oni pierwsi i nie ostatni rozstali się ze swoimi partnerami", "Powinien odpaść Cezary i pani Szapołowska. Tyle w temacie", "Jestem zdziwiona... przecież ten wysoki sportowiec nawet kroku nie umiał zrobić. Tancerka swoje, on swoje", "Szkoda, że Maciej i Lenka odpadli", "Uważam, że niesprawiedliwie, ponieważ tańczyli dobrze", "Chyba jakiś żart. Nie jestem fanką Maćka. Ale byli gorsi" - czytamy w sieci.