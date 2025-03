"Taniec z gwiazdami" 16. Wreszcie padły cztery DZIESIĄTKI. Nie uwierzycie dla kogo!

Po krótkiej przerwie na parkiecie pojawili się Magda Narożna i Piotr Musiałkowski. Swój taniec postanowili zadedykować dziadkom, którzy mieli ogromny wpływ na ich życie. Walca angielskiego tańczą do przeboju "All by myself". Piotr wręczył obecnym na widowni mamie i babci piękne bukiety kwiatów.

Zobaczyłem subtelną, delikatną, dziewczęcą twoja odsłonę. Pomyśl, czy takiej odsłony nie przenieść na scenę

- zaproponował Rafał Maserak.

Byłaś zwiewna i delikatna, ale dlaczego wszystkie kroki tańczyłaś Magdo od podeszwy?

- oceniła Iwona.

Punktacja:

Rafał Maserak - 8

Ewa Kasprzyk - 8

Tomasz Wygoda - 7

Iwona Pavlović - 5

Razem 28 punktów.