Transfer roku! Tomasz Wolny wraca na wizję

Kiedy kilka miesięcy temu wróciliśmy z naszej rodzinnej podróży dookoła świata, okazało się, że lądujemy w nieco innej Polsce, i że zawodowo to dla mnie dość twarde lądowanie. Ale nie od dziś wiadomo, że gdy ktoś zamyka przed tobą drzwi, to trzeba się otworzyć na nowe opcje. Szef czy szefowie bez wizji i wyobraźni to w ogóle jest wdzięczny i dość aktualny temat, ale nie idźmy na łatwiznę. Jestem sportowo wychowany w duchu fair play, więc nie ma co kopać likwidującego... Przepraszam, leżącego. Będąc wolnym zawodnikiem, dołączam do świetnego zespołu i zaczynam od zera. Zainspirowany, z pokorą, z otwartą głową, z pomysłami – bo jest kilka rzeczy do zrobienia. Z sercem i oczywiście z sensem. Dzień dobry w nowym miejscu, dobrze, że jesteście, do zobaczenia.