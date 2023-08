Na widok tego, jak dziś wygląda słynna Beata z Klanu, aż nas poraziło! Ma 52 lata. Szczęki opadają

Dorota Naruszewicz o odejściu z "Klanu". Czy żałuje, że nie gra już Beaty?

Beata z "Klanu", czyli Dorota Naruszewicz, w legendarnej telenoweli była od samego początku, tj. od 1997 roku, i była jedną z głównych bohaterek produkcji TVP. Z serialem niespodziewanie rozstała się w 2011 roku. Dorota Naruszewicz jednak do dziś pozostała w sercach widzów "Klanu". - To bardzo miłe, że, mimo upływu lat, ludzie nadal o mnie pamiętają, kojarzą tę rolę, piszą do mnie na Instagramie, zaczepiają na ulicy. Ten serial ma ogromną, wielomilionową widownię – rzeszę wiernych fanów, a wśród nich wielu takich, którzy oglądają "Klan" od niemal dwóch dekad - mówiła Beata z "Klanu" w rozmowie z portalem Plejada. Mimo przejawów sympatii, aktorka nie żałuje, że odeszła z telenoweli. - Mogłabym jedynie żałować tego, że nie zasypano mnie potem tysiącem propozycji, ale samego odejścia z "Klanu" nigdy nie żałowałam. To była zdecydowanie dobra decyzja. Zresztą, nawet gdybym dostała wtedy mnóstwo nowych ról, to i tak pewnie nie dałabym rady ich przyjąć - podkreśliła Dorota Naruszewicz, która jest mamą dwóch córek: Niny i Nelli. - Byłam na innym etapie życia i czułam, że moje miejsce jest w domu przy dziewczynkach - wyjaśniła aktorka.

Beata z "Klanu" się nie zmienia. Niesamowita galeria z Dorotą Naruszewicz

Dorota Naruszewicz, która niedawno zdradziła kulisy swojego rozwodu, w ostatnich latach jest bardzo aktywna na Instagramie i potrafi tam szokować. Trzy lata temu wrzuciła na portal zdjęcia, które do czerwoności rozpaliły internautów. Wszyscy zastanawiali się, czy słynna Beata z "Klanu" ma na sobie majtki. Aktorka regularnie zamieszcza na Instagramie swoje nowe fotki. Gdy je zobaczyliśmy, poraziło nas z wrażenia. Wierzyć się nie chce, że Dorota Naruszewicz tak wygląda w wieku 53 lat. Mamy wrażenie, że to ciągle ta sama Beata z "Klanu" w 1997 roku! Zobacz niesamowitą galerię z Beatą z "Klanu", czyli Dorotą Naruszewicz. Na ósmym slajdzie prezentujemy najnowszą fotkę aktorki z 2023 roku.