Anna Jurksztowicz pokazuje zdjęcia z wesela, a uwagę wszystkich przykuwa... tort. Jak dzieło sztuki

Anna Jurksztowicz jest piosenkarką i producentką muzyczną. Aktywnie działa też na polu charytatywnym, udzielając się jako wolontariuszka w Domu Muzyka Seniora w Kątach i prowadząc fundację wspierającą emerytowanych muzyków. Anna Jurksztowicz od lat wspiera również społeczność LGBTQ+. Wśród osób homoseksualnych ma wielu przyjaciół, a jedna z par właśnie zdecydowała się wyznać swą miłość przed świadkami. Ucieszona wokalistka wzięła udział w pięknym humanistycznym ślubie. Taką uroczystość różni od ślubu kościelnego czy cywilnego to, że nie ma on określonych ram ani zasad. Zakochani mogą wszystko zaplanować po swojemu, tak jak sobie wymarzyli i w obecności bliskich ślubować sobie miłość. Taki ślub jest oczywiście ceremonią symboliczną, nie ma mocy prawnej, ale dla wielu par jest wyjątkowym wydarzeniem, które pozostaje w ich pamięci do końca życia.

Anna Jurksztowicz pokazała kadry ze ślubu przyjaciół

Anna Jurksztowicz wzięła niedawno udział tego typu zaślubinach, podczas których dozgonną miłość obiecali sobie jej przyjaciele - Łukasz i Grzegorz. Piosenkarka była zachwycona imprezą, zorganizowaną w ogrodzie pięknego pałacu. Pokazała też kilka kolorowych kadrów. W nagraniu główną rolę odegrał... tort. Wyjątkowy, precyzyjnie ozdobiony z drobiazgowo dopracowanymi szczegółami. "W zaczarowanym @palac_pakoszow dzieją się niezwykłe historie. Ślubne "TAK" powiedzieli sobie Leszek i Grzegorz - dwoje przepięknych ludzi (...) Ach! Co to był za ślub! Szczęść Boże Młodej Parze!" - czytamy w udostępnionym przez piosenkarkę poście. "Tort był bajeczny w swojej formie, kolorach, barokowych zdobieniach nawiązujących do pałacowych wnętrz, a co najważniejsze był przepyszny! Goście z lubością rozszyfrowywali nuty smakowe, które cudownie współgrały i tworzyły zaskakującą i kompletną harmonię smaku! Jego „wkroczenie” (bo takie dzieła sztuki kroczą, a nie są wnoszone) było istnym show dla zgromadzonych" - ten opis z komentarzy mówi sam za siebie.

Anna Jurksztowicz rozwodzi się z Krzesimirem Dębskim

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski przez wiele lat byli postrzegani jako bardzo zgodna i kochająca się para. Do czasu kiedy na jaw wyszły rzekome zdrady i romanse Dębskiego. Kompozytor ma mieć również nieślubne dziecko. Dlatego wokalistka zdecydowała się na walkę w sądzie, chce rozwodu z orzeczeniem o winie. Na to z kolei nie zgadza się kompozytor.

