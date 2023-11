Anna Jurksztowicz ma plan na emeryturę. Nie przewidziała w nim miejsca dla męża

Temat sprawy rozwodowej Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego co jakiś czas rozgrzewa sieć do czerwoności. Początkowo małżonkowie unikali komentowania rozstania, pozostawiając dla siebie kwestie prywatne, jednak to tylko podsyciło plotki i domysły. Wiadomo, że sprawa toczy się już od dwóch lat, a Jurksztowicz chce rozwodu z orzeczeniem o winie męża, który miał ją zdradzać w trakcie trwania małżeństwa. Dowodem na to ma być nieślubne dziecko kompozytora.

Anna Jurksztowicz nie spędzi jesieni życia z mężem. Rozwód jest w toku

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Krzesimir Dębski poinformował, że to on wniósł do sądu o rozwód. Anna Jurksztowicz w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że nie informowanie opinii publicznej o prywatnych sprawach niewiele dało, bo teraz w sieci krążą plotki, które ciężko zdementować. - Sporo było dezinformacji. Uważam, że w takiej sytuacji lepiej jest udzielić dziennikarzom informacji - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Potem otworzyła się też na temat swojej przyszłości.

Anna Jurksztowicz ma plan na emeryturę, choć na razie się do niej nie spieszy

Piosenkarka przyznała, że na razie nie wybiera się na emeryturę, ale kiedy przyjdzie już taka konieczność, to wie gdzie ją spędzi. - Aktorzy mają swój Skolimów, my muzycy mamy nasz dom Muzyka Seniora w Kątach, to jest całkiem niedaleko od siebie i nawet w gronie naszych przyjaciółek często się umawiamy, że te ostanie lata będziemy spędzać razem, bo to też jest kwestia decyzji - poinformowała o swoich planach.

Sześćdziesięciolatka chciałaby jak najdłużej radzić sobie sama, a gdy przyjdzie konieczność trafić do miejsca, gdzie będzie mogła żyć godnie i wesoło, dopóki zdrowie pozwoli. Dodała również, że bardzo nie chciałaby być obciążeniem dla dzieci. Jej plany na jesień życia nie obejmują w żaden sposób relacji z mężem, Jurksztowicz liczy na to, że w końcu uda jej się rozwieść i zamknąć za sobą ten rozdział.

Zycie prywatne i zawodowe Anny Jurksztowicz

Anna Jurksztowicz jest piosenkarką i producentką muzyczną. Aktywnie działa też na polu charytatywnym pracując jako wolontariusz we wspomnianym wyżej Domu Muzyka Seniora w Kątach i prowadząc fundację wspierającą emerytowanych muzyków. W 1995 roku, po 10 latach związku, wyszła za Krzesimira Dębskiego. Ich rozwód jest w toku. Mają dwoje dzieci Marię i Radzimira.

Zobacz w galerii, jak zmieniała się Anna Jurksztowicz

Rozwód Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.