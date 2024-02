Dębski jeszcze nie dostał rozwodu z Jurksztowicz, a tu taki widok! Kompozytor przyłapany w sklepie jubilerskim. Nie był sam!

Michał Wiśniewski znienacka wyskoczył z apelem do TVP! Sprawa niemal wagi państwowej

Przez wiele lat związek Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego uchodził za udany, a wszystko zaczęło się od piosenki "Diamentowy kolczyk", którą kompozytor napisał dla młodziutkiej wówczas gwiazdy estrady. Zostali małżeństwem i doczekali się dwójki dzieci. Niestety, okazało się, że mężczyzna podobno ma słabość do innych kobiet. Przez lata wdawał się w romanse, co prowadziło do kryzysów w relacji z Jurksztowicz. Pierwszy z nich nastał, kiedy muzyk doczekał się syna z kontrabasistką Małgorzatą. Kolejny – gdy romansował z właścicielką agencji koncertowej Agnieszką. Jurksztowicz wybaczała mu zdrady dla dobra rodziny. Cierpliwość skończyła się, gdy na jaw wyszła kolejna zdrada męża. Pod koniec 2021 roku złożyła pozew rozwodowy. - Rozwód z orzeczeniem o winie w przypadku nieślubnego dziecka i licznych zdrad, które nietrudno udowodnić, jest oczywisty. Ale ze względu na finanse na pewno będzie się ciągnął - usłyszeliśmy wówczas od przyjaciółki gwiazdy. Faktycznie, odbyło się już kilka rozpraw, a rozstrzygnięcia, jak nie było, tak nie ma.

Dębski jeszcze nie dostał rozwodu z Jurksztowicz, a tu taki widok! Kompozytor przyłapany w sklepie jubilerskim

Wygląda jednak na to, że rozwód nie spędza Dębskiemu snu z powiek. Kilka dni temu został przyłapany na zakupach w jednej z warszawskich galerii handlowych. Towarzyszyła mu rudowłosa kobieta... Jak dowiedział się "Super Express", ma ona na imię Beata i zna się z panem Krzesimirem od pięciu lat. W środowisku funkcjonuje jako... jego menedżerka. - Tak jest wygodniej. Nie chcą niepotrzebnych pytań, kiedy przyjeżdżają razem do jednego hotelu - mówi nasze źródło. Wygląda na to, że są sobie naprawdę bliscy. Nie tylko kupili kolczyki, ale też spacerowali po galerii trzymając się pod rękę.

