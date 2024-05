To niesamowite, jak wyrosła Klara Lewandowska. Lewa w końcu pokazała twarz córki. Do kogo podobna?

Klara Lewandowska właśnie skończyła 7 lat

Urodziny córek Ani i Roberta Lewandowskich to zawsze wyjątkowe dni dla rodziny trenerki i piłkarza. Balony, tort, przyjęcie są w tym czasie obowiązkowe. Rodzice nie zapominają również o tym, by rodzinnymi uroczystościami podzielić się z fanami. Ich starsza córka Klara urodziła się 4 maja. Dokładnie siedem lat temu. Ta sobota należy więc do niej. "Wszystkiego najlepszego Klara!Tak szybko dorastasz! Niech Twój dzień będzie pełen śmiechu i radości, jaką może pomieścić Twoje małe serduszko!Kochamy Cię i jesteśmy z Ciebie tacy dumni" - Anna Lewandowska nie kryła dumy z córki, i już z samego rana wrzuciła słodkie życzenia. Chwile później pojawiły się na profilu Roberta Lewandowskiego.

Ania Lewandowska pochwaliła się córką. Pokazała twarz Klary

Co ciekawe, rodzice po raz pierwszy zdecydowali się pokazać twarz Klarci. Na załączonych zdjęciach pozuje uśmiechnięta i zadowolona. Wyraźnie widać, że tego dnia w ich domu króluje kolor różowy. Na urodzinową imprezę Klara wybrała różową bluzę i przeciwsłoneczne okulary w tym samym odcieniu. Również balon w kształcie wielkiej siódemki był różowy. Wiadomo też, że poza różem, lalką Barbie i dobrą zabawą, Klara bardzo lubi czytać książki, o czym informowała Ania w jednej z niedawnych reakcji. Jak myślicie, do kogo jest bardziej podobna - do mamy czy do taty?

Do jubilatki popłynęły życzenia z całego świata i w wielu językach. "Ale czas leci… pamiętam Klarcie malutka raczkująca w Dojo… Dużo zdrówka dla Solenizantki", "Najlepsze życzenia urodzinowe ! Spełnienia dziecięcych marzeń", "Najpiękniejszych chwil w życiu Klarciu. jesteś CUDEM", "Słodko i kolorowo, a dla Klary wszystkiego naj, naj...".