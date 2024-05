Anna Wendzikowska wraca do telewizji? Nieprawdopodobne, co nam wyjawiła

W serialu "Klan" przez 27 lat przewinęła się ogromna rzesza znakomitych aktorów. Część z nich występuje w telenoweli TVP od samego początku aż do dziś. Niektórzy artyści jednak sami postanowili odejść z serialu, innych nie chciała już produkcja. Są też aktorzy, którzy pewnie nadal graliby w "Klanie", gdyby nie ich śmierć. Z gwiazd występujących w kultowej telenoweli TVP nie żyją już m.in.: Agnieszka Kotulanka, Zygmunt Kęstowicz, Andrzej Precigs, Andrzej Strzelecki, Halina Dobrowolska, Zofia Merle, Kazimiera Utrata i Jerzy Kamas. Wszyscy mieli w "Klanie" ważne role. Pamiętasz kogo grali? Rozwiąż QUIZ. Nieżyjący aktorzy serialu Klan. Kogo grali Agnieszka Kotulanka, Zygmunt Kęstowicz, Andrzej Precigs i inni? Przygotowaliśmy 16 pytań. W każdym do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

QUIZ. Nieżyjący aktorzy serialu Klan. Kogo grali Kotulanka, Kęstowicz, Precigs i inni? Pytanie 1 z 16 Agnieszka Kotulanka w serialu "Klan" grała: Elżbietę Krystynę Dorotę Dalej

