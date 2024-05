Puder na lato! Formuła, która nie obciąży skóry. Turbo puder do zadań specjalnych. Idealny kosmetyk na lato

Dobry puder to zdecydowanie Święty Graal w makijażu. Jego historia sięga czasów starożytnych, co jest dowodem na to, że jest to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryka produkująca puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Co ciekawe, marka ta istnieje do dziś, a wiele osób zna ja pod ich nową nazwą - Bourjois. Dzisiaj, dobry puder powinien przede wszystkim idealnie wyrównywać wszelkie niedoskonałości na naszej skórze i tworzyć efekt wygładzonej cery. Na rynku dostępnych jest wiele pudrów o różnym działaniu, najczęściej jednak sięga się po te, które potrafią zmatowić skórę i zniwelować wyświecanie się jej w ciągu dnia oraz produkty, które delikatnie rozświetlają. Dobry puder nie powinien się ważyć na skórze, wchodzić w zmarszczki i tworzyć efektu maski. W ostatnich sezonach coraz popularniejsze są pudry sypkie, które dzięki swojej formule są lekkie i nie wyglądają ciężko na twarzy.

Pudry na lato. Lekka formuła i super trwałość

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Finish

Airbrush Flawless Finish to niezwykle drobny puder utrwalający, który tuszuje niedoskonałości i widocznie redukuje błyszczenie. Oddychająca technologia mikrodrobnego pudru zapewnia nieskazitelną cerę, tworząc ekskluzywną, niezwykle subtelną kaszmirową powłokę, która pozostawia promienne i doskonałe wykończenie. Ten produkt nie zbryla się ani nie gromadzi w zagłębieniach.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

W przypadku makijażu wieczorowych lubię sięgać po pudry, które przedłużają trwałość make-upu. Jednym z moich ulubieńców jest puder sypki LONG TIME NO SHINE SETTING POWDER od Lancôme. Lekka, niewyczuwalna na skórze formuła oferuje matowe wykończenie, a także poprawia efekt każdej stylizacji, nie tworząc białej warstwy i dodatkowego krycia. Cera pozostaje matowa i wolna od błyszczenia nawet po intensywnym wysiłku lub w wyjątkowo gorącym formacie. Puder Long Time No Shine Setting Powder dodatkowo wydłuża trwałość podkładu i pomaga utrzymać niezmieniony kolor nawet przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

PIXI H2O Skinveil Powder

Rozmywa, ochładza, odświeża i nawilża tworząc aksamitne wykończenie imitujące skórę. Utrwala makijaż i pozostawia skórę długotrwale nawilżoną Unikalna formuła wzbogacona roślinami.

i Autor: materiał prasowy Pixi

HOURGLASS Veil Translucent Setting Powder - Puder utrwalający

Magiczny Veil Puder sypki, który pozwala wykreować efekt naturalnie nieskazitelnego wykończenia makijażu. Drobno zmielony, ultralekki puder bez talku posiada w swojej formule cząsteczki odbijające światło, które natychmiast kamuflują niedoskonałości i zmniejszają widoczność porów, drobnych linii i zmarszczek, nadając skórze aksamitną gładkość. Półprzezroczysta formuła może być stosowana do korygowania wszystkich odcieni skóry; pozwala uzyskać efekt niewidocznego, naturalnego wykończenia makijażu.

i Autor: materiał prasowy Haurglass