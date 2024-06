Piękna skóra bez wysiłku. Kultowa marka makijażowa prezentuje nowy podkład, w którym się zakochasz. Efekt Photoshopa bez smug i ciężkości

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana.

Jednym z największych trendów w makijażu w tym sezonie jest piękna, świetlista skóra. Efekt blasku pasuje nie tylko do cięższych makijaży ale równie z powodzeniem może być stosowany na co dzień. Najwięksi wizażyści lansują tzw. glass skin, czyli efekt niemalże szklanej, porcelanowej cery. Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków. To właśnie pielęgnacja jest podstawą glass skin, makijaż jest jedynie jej dopełnieniem. Postaw w nim przede wszystkim na rozświetlające bazy i rozświetlacze w kremie. Twarz konturuj świetlistym różem i jasnym rozświetlaczem. Zrezygnuj z produktów mocno matujących na rzecz kosmetyków nawilżających o świetlistym, nawet satynowym wykończeniu. Jeżeli nie potrzebujesz mocnego krycia dobrym rozwiązaniem jest rezygnacja z ciężkich podkładów na rzecz lżejszych kremów BB.

Marki Charlotte Tilbury nikomu przedstawiać nie trzeba. Ich kosmetyki do makijażu i pielęgnacji to światowe bestsellery. Charlotte Tilbury, brytyjska przedsiębiorczyni zajmująca się kosmetyką, wizażystka i założycielka Charlotte Tilbury beauty zaprezentowała najnowszy produkt, który dołącza do jej kochanego na całym świecie portfolio produktów do pielęgnacji cery! Nowy podkład Ultimate Nofoundation Charlotte zapewnia rozmycie, wygładzenie, przezroczystość do lekkiego, możliwość budowania.

Ultimate Nofoundation Charlotte Tilbury

Pomaga poprawić wygląd i poczucie jędrności, jasności i elastyczności skóry, podnosząc wygląd konturu twarzy i określając wygląd twarzy. Wielocząsteczkowy kwas hialuronowy: większe cząsteczki tworzą nawilżającą warstwę na powierzchni skóry. Witamina eE, dzięki właściwościom przeciwoksydacyjnym, odżywia nawilżoną, młodzieżową skórę.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

