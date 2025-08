Makijaż na jesień 2025. Kolory, formuły i techniki, ktore musisz poznać!

Jesień to wyjątkowa pora roku. Może kojarzyć się z ciepłem domowego kominka, smakiem gorącej czekolady oraz szarlotki. Jesień ma zapach pumpkin latte oraz tajemnicy. Jak żadna inna pora roku mocno kojarzy się z naturą. Do mody praktycznie za każdym razem wracają brązowe i pomarańczowe odcienie. Również w makijażu stawia się na ciemniejsze i odważniejsze barwy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie top 4 najważniejszych trendów makijażowych na jesień 2025. W Sephorze znajdziesz wszystko, co jest potrzebne.

Jesień to czas, gdy w świecie makijażu królują ciepłe, stonowane barwy, nawiązujące do kolorów opadających liści i przytulnych wieczorów. W tym sezonie obserwujemy cztery główne trendy, które pozwolą każdej kobiecie poczuć się modnie i stylowo. Pierwszym z nich jest podejście do cery: w zależności od okazji możemy postawić na świetlistą lub matową skórę. Na co dzień idealnie sprawdzi się rozświetlający podkład i subtelny highlighter, które dodadzą cerze zdrowego blasku. Wieczorne wyjścia to doskonała okazja, by sięgnąć po matujące produkty, które zapewnią eleganckie i wyrafinowane wykończenie makijażu.

Co polecamy?

CHARLOTTE TILBURY Unreal Skin Sheer Glow Tint — Nawilżający podkład w sztyfcie

Unreal Skin Sheer Glow Tint to podkład w sztyfcie z lekkim kryciem, które można stopniować, aby uzyskać efekt promiennej skóry z optycznie wygładzającym, ultranaturalnym wykończeniem!

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

YVES SAINT LAURENT All Hours Foundation

Poczuj ultra-zmysłowe uczucie skóry na skórze z bezszwową akcją krycia, jakbyś miała nieskazitelną, nagą skórę. Nowa formuła jest wzbogacona kwasem hialuronowym. Zapewnia całodzienne uczucie nawilżenia i pielęgnację skóry dzień po dniu.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe YSL

Kolejnym mocnym trendem są oczy w odcieniach burgundu. Głębokie, winne tony doskonale podkreślają kolor tęczówki i dodają spojrzeniu tajemniczości. Możemy wybierać spośród wielu wariantów: od pojedynczego cienia nałożonego na całą powiekę, po bardziej złożone smoky eye z użyciem kilku odcieni burgundu i fioletu. Nie zapominajmy również o kresce w kolorze głębokiego bordo lub bakłażana, która subtelnie podkreśli linię rzęs.

Co polecamy?

LANCÔME Lash Idole Maxi Eye Shadows Palette - Paleta cieni

Stworzona we współpracy z Sheiką Daley, paleta cieni do powiek Idôle Café Crush łączy neutralne i głębokie odcienie inspirowane aromatem kawy – od mlecznego latte po espresso. Każdy cień został zaprojektowany z myślą o łatwej aplikacji i długotrwałym efekcie. To paleta, która pozwala bawić się światłem i kolorem niezależnie od pory dnia – i stylu.

i Autor: materiały prasowe Lancome

Uzupełnieniem jesiennego makijażu są usta w kolorach burgundów. Podobnie jak w przypadku oczu, paleta możliwości jest szeroka – od jasnych, malinowych odcieni po głębokie, prawie czarne burgundy. Matowe pomadki zapewnią trwały i elegancki efekt, natomiast te o satynowym wykończeniu dodadzą ustom objętości i blasku. Ważne jest, aby pamiętać o precyzyjnym obrysowaniu konturu ust kredką w podobnym odcieniu, co zapewni trwałość koloru i idealny kształt.

Co polecamy?

SEPHORA COLLECTION Cream Lip Stain

CREAM LIP STAIN to matowa pomadka, która otula usta ultracienką warstwą koloru, ultra matową, ultra napigmentowaną. Rezultat makijażu, który zapewnia sukces od ponad 10 lat, pozostaje ten sam. Ikoniczne połączenie: siła matowości, intensywna pigmentacja i wydajność formuły bez przenoszenia. Formułowana z olejem z awokado, jej kremowa tekstura zamienia się w aksamitną woalkę, która jest miękka i komfortowa, nie pozostawiając uczucia wysuszenia na ustach.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Sephora

Ostatnim, ale równie istotnym trendem jest konturowanie twarzy z użyciem bronzera w kolorze espresso oraz ciemnego, śliwkowego różu do policzków. Ciepły odcień bronzera doskonale wymodeluje kości policzkowe, linię żuchwy oraz skronie, nadając twarzy trójwymiarowości i subtelnego ciepła. Na policzki aplikujemy ciemny róż w śliwkowym odcieniu, który doda świeżości i zdrowego rumieńca. Kluczem do naturalnego efektu jest precyzyjne blendowanie produktów, tak aby granice między nimi były niewidoczne.

Co polecamy?

RARE BEAUTY Soft Pinch Liquid Contour - Produkt do konturowania twarzy w płynie

Łatwy w aplikacji i niezwykle lekki, definiuje i udoskonala cerę, nadając jej naturalny wygląd i trwały wysublimowany efekt. Nanieś kilka kropli, zblenduj i gotowe.Specjalna formuła kosmetyku do konturowania twarzy zapewnia łatwą i jednolitą aplikację bez pozostawiania smug, aby podkreślić Twoje najlepsze atuty z zachowaniem rzeczywistych zacienionych partii.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Rare Beauty

SEPHORA COLLECTION Color Twister - Kremowy róż do policzków

Fioletowy róż: kolor, który zachęca do śmiałego makijażu

Dodaj nieoczekiwany akcent do swojego makijażu dzięki różowi SEPHORA COLLECTION. Jego oryginalny fioletowy odcień delikatnie stapia się z policzkami, odsłaniając subtelne różowe refleksy. Błyskawicznie podkreśli kości policzkowe, nadając im promienny efekt zdrowej cery. Wypróbuj aplikować go warstwowo, aby zintensyfikować efekt i uzyskać idealny odcień dla swoich policzków.