Tak wygląda kręgosłup Alberta "Brudnego" Lorenza po operacji. Gwiazdor Ninja vs Ninja pokazał wszystko

Krótkie momenty zaraz po wypadku na planie "Ninja vs ninja" zdecydowały o zdrowiu zawodnika. Jak wyjawiła nam produkcja show Polsatu, Lorenz natychmiast trafił pod opiekę ratowników, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Operacja kręgosłupa Alberta trwała kilka godzin. Gwiazdor jest już w domu. Co więcej, wie już doskonale, jak wygląda jego kręgosłup.

Raciborzanin Albert "Brudny" Lorenz był finalistą "Ninja Warrior Polska". Waleczny zawodnik występuje teraz w formacie "Ninja vs Ninja", a w życiu prywatnym jest trenerem. Choć sport to jego pasja, teraz wszystko legło w gruzach! Zdjęcie rentgenowskie, które pokazał na swoim profilu na Instagramie, mrozi krew w żyłach.

Co się stało bohaterowi Ninja vs Ninja?

Program "Ninja Warrior Polska", który zadebiutował na antenie Polsatu w 2019 r., od lat przyciąga widzów widowiskowymi zmaganiami uczestników na wymagającym torze przeszkód. Albert "Brudny" Lorenz zdobył tak wielu fanów, że wrócił do formatu w nowszej odsłonie "Ninja vs ninja". Niestety, podczas nagrań nowych odcinków złamał sobie kręgosłup. Jak ustaliliśmy nie były to pierwsze objawy "słabego punktu" zawodnika. OK. 2,5 roku temu także musiał odpocząć kilka dni w szpitalu z powodu bólu kręgosłupa. Tym razem jednak skończyło się to gorzej.

Albert "Brudny" Lorenz pokazał zdjęcie RTG swojego kręgosłupa. Widać na nim wyraźnie, że połamane elementy "szkieletu" podtrzymują specjalne klamry, kotwice i inne narzędzia ortopedyczne. Zawodnik nie wyjaśnił dokładnie, co ma w swoim kręgosłupie.

Zdjęcie rentgenowskie Alberta "Brudnego"

Większość pyta mnie, na czym polegała moja operacja, rtg wyjaśni to chyba najlepiej

- opisał zdjęcie zawodnik.

Cokolwiek ma w odcinku lędźwiowym Albert Brudny Lorenz, nie zapowiada to jego dalszych występów w jesiennej edycji "Ninja vs ninja". Trenera czeka zapewne długa rehabilitacja. Życzymy zdrowia!

