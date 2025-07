"Ninja vs Ninja": Albert Lorenz mówi o dniu, w którym "wszystko runęło"

Gwiazdor "Ninja Warrior" mówi o dniu, w którym "wszystko runęło". "Milimetr od tragedii"

Podczas zdjęć do nowego sezonu "Ninja vs Ninja" doszło do poważnego wypadku. Jeden z uczestników, Albert "Brudny" Lorenz, doznał urazu kręgosłupa. Mężczyzna na Instagramie opublikował emocjonalny wpis, w którym opisał, co stało się feralnego dnia.