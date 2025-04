Pogrzeb Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Niebywałe zachowanie Agaty Buzek przed grobem. Ta scena przejdzie do historii

"Ninja vs Ninja": Wyjątkowa edycja uwielbianego programu

Nowa formuła wyścigowa "Ninja vs Ninja" przyniosła jeszcze więcej emocji i widowiskowych pojedynków. Trzy etapy eliminacyjne wyłoniły grono najlepszych uczestników, którzy w zawrotnym tempie pokonywali piekielnie trudne przeszkody, ścigając się na dwóch równoległych torach. Do finału trafili ci, którzy łączyli niesamowitą technikę z błyskawiczną reakcją – każdy bieg wymagał maksymalnego skupienia i precyzji.

Na torze pojawili się doświadczeni wojownicy, ulubieńcy publiczności, ale także debiutanci i młodzi fani programu, którzy wychowywali się, oglądając "Ninja Warrior Polska". Gospodarzami programu byli jak zawsze uwielbiani prezenterzy: Jerzy Mielewski, Łukasz "Juras" Jurkowski i Karolina Gilon.

Wczorajszy finał "Ninja vs Ninja" przyniósł kulminację sportowych zmagań i spektakularne rozstrzygnięcie. W pierwszym etapie wyłoniono dwudziestu najszybszych zawodników, którzy wystartowali w parach.

Połowa, która odpadła mogła już tylko kibicować najlepszej dziesiątce, mającej do pokonania ostatnie 11 przeszkód, ostatecznie testujących ich wytrzymałość i technikę. W ścisłym finale znalazł się Jan Tatarowicz i Mateusz Skrodzki i to właśnie oni stanęli do finałowego starcia w dziesięciometrowym kominie.

"Ninja vs Ninja": Zwycięzca programu podzielił się radosną nowiną!

W decydującym pojedynku triumfował Tatar, który po raz drugi z rzędu zdobył tytuł mistrza. W 9. Sezonie, jako jedyny Polak, wspiął się na Górę Midoriyama w wyznaczonym czasie. Teraz ponownie potwierdził, że jest zawodnikiem kompletnym i bezkonkurencyjnym, zdobywając prestiżowe trofeum i nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych.

Zastrzyk gotówki z pewnością mu się przyda. Ukochana Tatara, Aleksandra, która razem z bliskimi kibicowała mu podczas rywalizacji, spodziewa się dziecka! 25-latek wyznał niedawno, że zostaną rodzicami córeczki. "Nasza rodzinka się powiększa, jesteśmy najszczęśliwsi i cieszymy się że możemy się w końcu z Wami tym podzielić" - poinformował na Instagramie.

Wśród kobiet znów nie miała sobie równych Katarzyna Jonaczyk, która czwarty raz z rzędu zdobyła tytuł Last Woman Standing i nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

