TV Republika odsłania pierwsze gwiazdy sylwestra w Chełmie! Wiemy, kto pojawi się na scenie

TV Republika znów robi sylwestra. Kogo zobaczymy?

Największe stacje – TVP i Polsat – od lat rywalizują o uwagę widzów w tę jedyną noc w roku. Od niedawna do tego wyścigu dołączyła również TV Republika, która w ubiegłym roku zadebiutowała jako organizator dużej imprezy. Sylwester stacji odbił się szerokim echem.

Rok temu scena w Chełmie należała przede wszystkim do muzyków disco polo, choć nie zabrakło zaskoczeń – m.in. Boney M, któremu za kilka utworów zapłacono aż 200 tysięcy złotych. W roli prowadzących wystąpili wtedy Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki.

W tym roku TV Republika nie zamierza zmieniać zwycięskiej formuły.

Disco polo ponownie przejmie scenę podczas sylwestra Telewizji Republika? Znamy pierwsze nazwiska

Jak ustalił Plotek, na sylwestrowej scenie TV Republiki wystąpią:

Weekend

Playboys

Topky

Defis

Afterparty

To oznacza jedno: disco polo znów będzie królować w Chełmie. Telewizja Republika najwyraźniej pozostaje wierna stylistyce, która w ubiegłym roku przyciągnęła sporo widzów i jeszcze więcej komentarzy w sieci.

Konkurencja nie śpi. Największe gwiazdy wystąpią w TVP

TVP stawia w tym roku na największe polskie nazwiska. Podczas "Sylwestra z Dwójką" zobaczymy i usłyszymy m.in. Dodę, Marylę Rodowicz, Justynę Steczkowską oraz Stinga. Polsat odpowiada Zenkiem Martyniukiem, Skolimem, Beatą Kozidrak i Edytą Górniak.

Czy dominacja disco polo wystarczy, by TV Republika ponownie przyciągnęła publiczność? Przekonamy się już w sylwestrową noc.

