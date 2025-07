To, co wydarzyło się w studiu TV Republika podczas programu „WstajeMY” zaskoczyło nawet najbardziej doświadczonych widzów. Wokalista i wykształcony muzyk, który odnalazł swoją ścieżkę kariery w disco polo, dał plamę miesiąca!

Co "wykonał" Mr Sebii?

Sebastian Zys, znany bardziej jako Mr Sebii, wykonawca np. hitów, jak "Cipuleńka", czy "Niezłe ziółko", w programie "WstajeMY" Telewizji Republika opowiedział o sobie swoich planach. Padały też pytania prywatne, na które gwiazdor disco polo z uśmiechem odpowiadał. Prowadzący Anna Popek i Mateusz Nowak w pewnym momencie programu poprosili wokalistę o wykonanie najnowszego utworu. W tle poleciała muzyka z playbacku, dość długa, więc Popek zapewniła, że: "Zaraz się zacznie, proszę się nie martwić". A następnie dołączył Mr Sebii z dużym mikrofonem, ale poruszał tylko ustami!

Popek i Nowak starali się wybrnąć z niezręcznej sytuacji, bujali się w rytm muzyki, jak na festiwalu i uśmiechami wspierali wokalistę. A on, niczym nie zrażony, dzierżył w ręku mikrofon i udawał, że śpiewa. I wszystko byłoby ok, gdy nie widzowie. To właśnie wierni fani Telewizji Republika szybko zorientowali się, że Sebastian Zys "śpiewa" z playbacku! Fragment z tym "występem" błyskawicznie rozszedł się po sieci, gdzie wywołuje szok, niedowierzanie i śmiech. W komentarzach pod nagraniem na YouTube nie zabrakło złośliwych uwag.

Widzowie pękają ze śmiechu, Popek ratuje sytuację

To się nazywa profesjonalizm w polskiej telewizji

– ironizował jeden z widzów, jednak komentarz zniknął spod filmu. Inne nie były lepsze.

.....da sie to odzobaczyc.. 😂?

Poziom zero playback

Masakra

Widzowie zauważyli, że gwiazdor disco polo z trudem nadążał za tekstem. Anna Popek i Mateusz Nowak dzielnie ratowali reputację Mr Sebii'ego, tańcząc i pstrykając. Brawa dla prowadzących śniadaniówkę Telewizji Republika!

Kim jest Mr Sebii?

Gwiazdor disco polo wziął udział w castingach do programu "Must Be The Music". Jego występ wzbudził wówczas wiele kontrowersji, a jurorzy ostro krytykowali jego występ.

Nie idźcie tą drogą. Błagam, błagam! Piosenki disco polo potrafią czasem ciekawie opowiadać o miłości. To, co wy śpiewacie, to jest taka kaszana... Masakra

- wyznał na przesłuchaniu Sebastian Karpiel-Bułecka, z którym pozostali eksperci się zgodzili.

i Autor: Instagram/@mr.sebii_sebastian Sebastian Zys

Sonda Disco polo na weselu. Tak czy nie? Tak Nie