Była, obecna i on! Patchworkowy TRÓJKĄT Stramowskiego ujrzał światło dzienne

Rozstanie Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke w 2022 roku zaskoczyło wielu fanów polskiego show-biznesu. Po sześciu latach związku para zdecydowała się zakończyć małżeństwo, jednak mimo rozstania wciąż dzielą się obowiązkami rodzicielskimi wobec swojej 6-letniej córki, Heleny. Dziś Stramowski układa sobie życie z Natalią Krakowską, a równocześnie stara się, aby córka dorastała w atmosferze spokoju i miłości.

Stramowski z dwoma kobietami na jednym zdjęciu. Ex i obecna partnerka nieźle się dogadują!

Ostatnio Stramowski pochwalił się zdjęciem z niezwykłego spotkania pod Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie. Wspólnie z byłą żoną i obecną partnerką pojawili się tam, by wyrobić paszport dla Heleny. Fotografia szybko znalazła się w mediach społecznościowych Stramowskiego, który przy okazji podzielił się refleksją nad życiem i rodzicielstwem w rodzinie patchworkowej.

A mówią, że się nie da. Człowiek idzie tylko wyrobić dziecku paszport… a wychodzi z refleksją nad całym życiem. Pozdrawiamy z naszej patchworkowej rodzinki. Święta tuż-tuż, więc chcieliśmy przypomnieć wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, że najważniejszy jest dialog - napisał w sieci.

Stramowski podkreślił, że choć życie w rodzinie patchworkowej nie zawsze jest łatwe, to rozmowa i szacunek wobec uczuć dziecka pozwalają przetrwać trudne chwile.

Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze można rozmawiać, stawiając dobro dzieci na pierwszym miejscu. One chłoną wszystko jak gąbka, więc zaserwujmy im miłość i radość, żeby ten czas był przygodą, a nie ciężarem. Pamiętajcie: to my jesteśmy dorośli i mamy wpływ na swoje czyny i emocje - dodał Stramowski.

Komentarz pod zdjęciem zostawiła także Katarzyna Warnke, która w krótkich słowach wyraziła pełną aprobatę dla słów byłego męża - "Nic dodać, nic ująć".

