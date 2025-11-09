Joanna Liszowska i Zosia Zborowska w bieliźnie na salonach! Pokazały za dużo?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-11-09 12:43

W sobotę odbyła się uroczysta premiera spektaklu "Wspaniałe horyzonty" w warszawskim Teatrze 6.piętro. Oprócz gwiazdorskiej obsady - Kataryny Figury, Wiktora Zborowskiego czy Małgorzaty Zajączkowskiej - na premierze pojawił się tłum znanych twarzy. Niektóre z nich nieco zaszalały ze stylizacjami... Tylko spójrzcie na dekolt Liszowskiej!

Super Express Google News

Premiera "Wspaniałe horyzonty" Teatru 6.piętro. Tłum gwiazd!

Teatr 6.piętro założony i prowadzony przez Michała Żebrowskiego przyciąga największe gwiazdy. W obsadzie najnowszej sztuki "Wspaniałe horyzonty" znaleźli się Wiktor Zborowski, Katarzyna Figura i Małgorzata Zajączkowska. Na premierę przybyły prawdziwe tłumy - wśród nich oczywiście rodzina Zborowskiego - żona Maria Winiarska i córka Zosia Zborowska z mężem - Andrzejem Wroną.

Zofia Zborowska na tę okazję wybrała dość kontrowersyjną sukienkę przypominającą koszulę nocną, z bardzo głębokim, koronkowym dekoltem. Podobnie jak większość obecnych na premierze gwiazd - postawiła na bezpieczną czerń, a jednak mimo listopadowej aury pokazała sporo ciała.

Zobacz również: Damy w czerni! Stenka, Ścibakówna, Różczka i Zborowska błyszczały na premierze „Heweliusza”

Joanna Liszowska w bieliźnie na premierze

Na premierze pojawiło się mnóstwo gwiazd - wśród nich można było dostrzec Katarzynę Warnke w prostej, skromnej czarnej sukience, Michała Żebrowskiego z żoną, Aleksandrą Żebrowską która również postawiła na czerń. Najwięcej uwagi przyciągnęła jednak Joanna Liszowska, która założyła błyszczący garnitur, ze względu na materiał przypominający piżamę. Pozostając w łóżkowym klimacie - pod czarny komplet przyodziała jedynie koronkową bieliznę, z bardzo głębokim dekoltem. Stylizację uzupełniły czarno-białe czółenka.

Joanna Liszowska ostatnio pozwala sobie na coraz odważniejsze stylizacje po spektakularnej metamorfozie, którą przeszła. Nowa fryzura i nowa figura, mocno wysmuklona, są dla niej najwyraźniej powodem do dumy, bo bardzo chętnie prezentuje je światu. I słusznie!

Zobacz również: Joanna Liszowska skradła show na Telekamerach 2025! Musiała uważać na dekolt. A inne gwiazdy?

Galerię z gwiazdami na premierze sztuki "Wspaniałe horyzonty" znajdziecie w galerii pod tekstem!

Lisha & The Men: Kto rządzi w zespole, którego wokalistką została Joanna Liszowska?
Wspaniałe horyzonty - prapremiera spektaklu
66 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁGORZATA ZAJĄCZKOWSKA
ZOFIA ZBOROWSKA
MARIA WINIARSKA
WIKTOR ZBOROWSKI
KATARZYNA FIGURA
MICHAŁ ŻEBROWSKI
KATARZYNA WARNKE
JOANNA LISZOWSKA
ALEKSANDRA ŻEBROWSKA