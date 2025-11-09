Joanna Liszowska i Zosia Zborowska w bieliźnie na salonach! Pokazały za dużo?

Premiera "Wspaniałe horyzonty" Teatru 6.piętro. Tłum gwiazd!

Teatr 6.piętro założony i prowadzony przez Michała Żebrowskiego przyciąga największe gwiazdy. W obsadzie najnowszej sztuki "Wspaniałe horyzonty" znaleźli się Wiktor Zborowski, Katarzyna Figura i Małgorzata Zajączkowska. Na premierę przybyły prawdziwe tłumy - wśród nich oczywiście rodzina Zborowskiego - żona Maria Winiarska i córka Zosia Zborowska z mężem - Andrzejem Wroną.

Zofia Zborowska na tę okazję wybrała dość kontrowersyjną sukienkę przypominającą koszulę nocną, z bardzo głębokim, koronkowym dekoltem. Podobnie jak większość obecnych na premierze gwiazd - postawiła na bezpieczną czerń, a jednak mimo listopadowej aury pokazała sporo ciała.

Joanna Liszowska w bieliźnie na premierze

Na premierze pojawiło się mnóstwo gwiazd - wśród nich można było dostrzec Katarzynę Warnke w prostej, skromnej czarnej sukience, Michała Żebrowskiego z żoną, Aleksandrą Żebrowską która również postawiła na czerń. Najwięcej uwagi przyciągnęła jednak Joanna Liszowska, która założyła błyszczący garnitur, ze względu na materiał przypominający piżamę. Pozostając w łóżkowym klimacie - pod czarny komplet przyodziała jedynie koronkową bieliznę, z bardzo głębokim dekoltem. Stylizację uzupełniły czarno-białe czółenka.

Joanna Liszowska ostatnio pozwala sobie na coraz odważniejsze stylizacje po spektakularnej metamorfozie, którą przeszła. Nowa fryzura i nowa figura, mocno wysmuklona, są dla niej najwyraźniej powodem do dumy, bo bardzo chętnie prezentuje je światu. I słusznie!

