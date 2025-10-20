Joanna Liszowska weszła na czerwony dywan tuż przed galą rozdania Telekamer i natychmiast udało jej się przyciągnąć wszystkie spojrzenia. Wyglądała elegancko i kusząco zarazem. Była jedną z całego mnóstwa znanych twarzy, ale wydaje się, że to właśnie ona skradła show. Fryzura też zrobiła swoje!

Liszowska na Telekamerach 2025. Co za dekolt, co za fryzura!

Joanna Liszowska dopiero co była na koncercie Lady Gagi w Sztokholmie. Ze stolicy Szwecji wróciła zupełnie odmieniona. Na jej głowie nie ma już burzy loków, a proste włosy w bardzo jasnym odcieniu, na dodatek z grzywką! Fryzura mocno wpłynęła na wizerunek aktorki, a w sieci już posypały się komentarze porównujące rodzimą gwiazdę do takich sław jak Sharon Stone i Taylor Swift.

Nowy wygląd Liszowskiej bardzo spodobał się Anicie Sokołowskiej. Wieloletnia koleżanka Joanny z planu polsatowskich "Przyjaciółek" napisała, że aktorka "rozwaliła system". Coś w tym jest.

Liszowska ostatnio kusi na potęgę. W sieci pokazuje się w obcisłych stylizacjach, na planie "Demakijażu" eksponowała zgrabne nogi, a na Telekamerach postanowiła odsłonić dekolt.

Inne gwiazdy też prezentowały się bardzo elegancko - Ilona i Milena Krawczyńskie pokazały się w przepięknych, czarnych, błyszczących kreacjach, a Jolanta Fraszyńska i Joanna Górska zaprezentowały się w nieco męskich garniturach. Kto jeszcze się pojawił? Zobaczcie zdjęcia!

Telekamery Tele Tygodnia 2025. Co to za wyróżnienia?

Telekamery Tele Tygodnia to prestiżowe polskie nagrody przyznawane corocznie od 1998 roku przez czytelników pisma "Tele Tydzień". Celem plebiscytu jest wyróżnienie najpopularniejszych osobowości i produkcji telewizyjnych w Polsce.

Głosujący wybierają swoich faworytów w różnych kategoriach, takich jak: aktor, aktorka, serial, prezenter informacji, osobowość telewizyjna czy program rozrywkowy. Wyróżnienia cieszą się dużym uznaniem w środowisku medialnym, a statuetka Telekamery uznawana jest za jedno z ważniejszych odznaczeń w polskim show-biznesie.

Od 2006 roku przyznawana jest również Złota Telekamera za trzykrotne zwycięstwo w tej samej kategorii, a od 2022 - Platynowa za całokształt pracy.

Aldona Orman ciężko chorowała. Teraz pokazała się na czerwonym dywanie z dorastającą córką