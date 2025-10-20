Telekamery 2025! Co się działo i kto dostał statuetkę? Mamy listę zwycięzców. Oto najważniejsze momenty gali

Plebiscyt Telekamery "Tele Tygodnia" to wydarzenie, które od 1998 roku wyróżnia najpopularniejsze twarze i formaty telewizyjne w Polsce. Nagrody przyznawane są w głosowaniu widzów, co czyni je jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży.

Ideą plebiscytu jest uhonorowanie tych, którzy swoją pracą i charyzmą zyskali sympatię publiczności – od aktorów i dziennikarzy po twórców programów i formatów rozrywkowych.

Telekamery 2025 – zwycięzcy i kategorie

W tegorocznej edycji statuetki przyznano w ośmiu głównych kategoriach oraz jednej specjalnej. Oto pełna lista laureatów 28. edycji plebiscytu:

Aktor - Adam Woronowicz

Aktorka - Vanessa Aleksander

Serial - "Szpital świętej Anny"

Juror - Stefano Terrazzino

Komentator/Dziennikarz sportowy - Aldona Marciniak

Format rozrywkowy - "Awantura o kasę"

Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show - Krzysztof Ibisz

Olśnienie "Tele Tygodnia" - Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski

Specjalna Tele Kamera z okazji 25-lecia serialu "M jak miłość"

Nowe oblicze Telekamer

Tegoroczna edycja przyniosła kilka nowości. Po raz pierwszy w historii plebiscytu wyróżniono twórców cyfrowych, co pokazuje, jak bardzo zmienia się medialny krajobraz w Polsce. Telewizja tradycyjna coraz częściej współistnieje z platformami streamingowymi i internetowymi, a widzowie chcą nagradzać także tych, którzy tworzą treści online.

Najważniejsze momenty gali rozdania Telekamer

Wieczór poprowadzili Agnieszka Hyży z Polsatu i Błażej Stencel z TVP. Podczas gali nie zabrakło wzruszających przemówień i momentów pełnych emocji. Na scenie pojawiło się wielu dotychczasowych laureatów, którzy wręczali nagrody swoim młodszym kolegom z branży. Wśród występujących gości znaleźli się m.in. Baron i Tomson, którzy sami mają na koncie kilka statuetek. Panowie wręczyli nagrodę w kategorii juror. Wygrał ją Stafano Terrazzino, który już od dwóch dekad rozwija swój potencjał w Polsce.

Sam nie wierzyłem, że to jest rola dla mnie, bo tam mało się ruszam i muszę gadać - mówił wzruszony Terrazzino, nawiązując do swojej pracy przy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Stefano wyznał, że 20 lat temu, gdy przenosił się do Polski, nikt nie wróżył mu sukcesu. Stało się jednak inaczej.

Wielu artystów w swoich podziękowaniach podkreślało, jak wyjątkowe jest wyróżnienie przyznawane przez widzów, a nie przez jury.

Mamo, tato, mam Telekamerę, ale numer! - rzuciła Aldona Marciniak nagrodzona Telekamerą komentatorka sportowa.

Nie tylko ona była zaskoczona.

Ja sobie spokojnie siedziałem, odpoczywałem, bo ostatnią Telekamerę otrzymałem w 2003 r. Co roku były jakieś nominacje. Myślałem, że do emerytury, na którą nigdy nie pójdę, będą nominacje. A tu niespodzianka! - żartował Krzysztof Ibisz, prowadzący "Awanturę o kasę", która otrzymała statuetkę w kategorii format rozrywkowy.

Ibisz podziękował za wiarę w ekipę pracującą nad teleturniejem, który wrócił na antenę po dłuższej nieobecności. Niedługo później Krzysztof musiał wrócić na scenę, ponieważ otrzymał (z rąk Małgorzaty Tomaszewskiej) kolejną nagrodę!

Słuchajcie, to jest niemożliwe. Ja w ciągu 28 lat dostałem 2 razy Telekamerę! Dla mnie ta sympatyczna, fantastyczna i prestiżowa nagroda to dowód na to, że moje życiowe wybory, pasja do telewizji, że to działa, a miłość płonie tak samo jak podczas pierwszego dnia pracy w telewizji (...). Nie byłoby tego szczęśliwego Krzyśka, gdyby nie moja kochana żona - mówił rozemocjonowany Ibisz.

Telekamery powędrowały też do Adama Woronowicza, ekipy "Szpitala świętej Anny", Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego, także Vanessy Aleksander, która otrzymała nagrodę drugi rok z rzędu!

Telekamery 2025 – głos widzów ma moc

Tegoroczne głosowanie odbyło się w dniach 8 września-3 października 2025 roku. Fani telewizji mogli oddawać swoje głosy online, wybierając spośród nominowanych w ośmiu kategoriach. Wśród kandydatów znaleźli się:

Aktor : Krzysztof Czeczot, Michał Czernecki, Paweł Domagała, Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Cezary Pazura, Bartłomiej Topa, Tomasz Włosok, Adam Woronowicz

: Krzysztof Czeczot, Michał Czernecki, Paweł Domagała, Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Cezary Pazura, Bartłomiej Topa, Tomasz Włosok, Adam Woronowicz Aktorka : Vanessa Aleksander, Maria Dębska, Jolanta Fraszyńska, Wiktoria Gorodecka, Lena Góra, Agata Kulesza, Natalia Rybicka, Anna Szymańczyk, Katarzyna Wajda, Barbara Wypych

: Vanessa Aleksander, Maria Dębska, Jolanta Fraszyńska, Wiktoria Gorodecka, Lena Góra, Agata Kulesza, Natalia Rybicka, Anna Szymańczyk, Katarzyna Wajda, Barbara Wypych Serial : "Edukacja XD", "Gra z Cieniem", "Krew", "Krew z krwi 3", "Matki Pingwinów", "Porządny człowiek", "Profilerka", "Przesmyk", "Szpital św. Anny", "Zatoka szpiegów 2"

: "Edukacja XD", "Gra z Cieniem", "Krew", "Krew z krwi 3", "Matki Pingwinów", "Porządny człowiek", "Profilerka", "Przesmyk", "Szpital św. Anny", "Zatoka szpiegów 2" Juror : Cleo, Michał Danilczuk, Robert Janowski, Dawid Kwiatkowski, Rafał Maserak, Tatiana Okupnik, Marcin Prokop, Dorota Szelągowska, Stefano Terrazzino

: Cleo, Michał Danilczuk, Robert Janowski, Dawid Kwiatkowski, Rafał Maserak, Tatiana Okupnik, Marcin Prokop, Dorota Szelągowska, Stefano Terrazzino Komentator/Dziennikarz sportowy : Tomasz Ćwiąkała, Bożydar Iwanow, Marek Magiera, Aldona Marciniak, Lech Sidor, Maja Strzelczyk, Mateusz Święcicki, Andrzej Twarowski

: Tomasz Ćwiąkała, Bożydar Iwanow, Marek Magiera, Aldona Marciniak, Lech Sidor, Maja Strzelczyk, Mateusz Święcicki, Andrzej Twarowski Format rozrywkowy : "Awantura o kasę", "Azja Express", "Farma", "Must Be the Music", "Nasz nowy dom", "Niezwykłe Stany Prokopa", "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości", "The Floor", "Żona dla Polaka"

: "Awantura o kasę", "Azja Express", "Farma", "Must Be the Music", "Nasz nowy dom", "Niezwykłe Stany Prokopa", "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości", "The Floor", "Żona dla Polaka" Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show : Anna Bogusiewicz, Paulina Chylewska i Michalina Sosna, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor, Krzysztof Ibisz, Patricia Kazadi, Maciej Rock, Adam Zdrójkowski, Joanna Koroniewska, Barbara Kurdej-Szatan, Marta Manowska, Magdalena Mołek

: Anna Bogusiewicz, Paulina Chylewska i Michalina Sosna, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor, Krzysztof Ibisz, Patricia Kazadi, Maciej Rock, Adam Zdrójkowski, Joanna Koroniewska, Barbara Kurdej-Szatan, Marta Manowska, Magdalena Mołek Olśnienie "Tele Tygodnia": Agnieszka i Piotr Głowaccy, Maria Jeleniewska, Tomasz Kammel, Karolina Kominek, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Mietielica, Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski, Piotr Pacek, Karol Pocheć, Masza Wągrocka

SE: Vanessa Aleksander i Dawid Podsiadło byli parą? Aktorka odpowiedziała Wojewódzkiemu