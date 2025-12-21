Gabriel i Weronika z "Rolnik szuka żony" snują plany na przyszłość. Co z przeprowadzką?

Kiedy gasną światła kamer, wiele relacji wystawionych wcześniej na próbę telewizyjnej obecności, dopiero wtedy ma szansę pokazać swoją prawdziwą twarz. W przypadku Weroniki i Gabriela z "Rolnik szuka żony" właśnie ten moment okazał się przełomem.

Zaiskrzyło już w momencie, gdy kamery wyjechały pierwszy raz z gospodarstwa. Wtedy nastąpił taki moment, że otworzyliśmy się na siebie obydwoje

– przyznają zgodnie.

Polecamy: Finał "Rolnik szuka żony": Gabriel i Weronika potwierdzają miłość, Basia i Mateusz zaskakują, a Roland nie kryje żalu. Co u Arka i Krzysztofa?

Jak mówią, to, co widzowie oglądali w programie, było tylko fragmentem ich osobowości. Presja obecności ekipy filmowej sprawiała, że zachowywali dystans.

Byliśmy zupełnie innymi ludźmi tak naprawdę

– dodają. Dopiero później, bez reflektorów i mikrofonów, "było coraz lepiej".

Gabriel był pierwszym mężczyzną, który pojawił się w domu Weroniki. Jego charakter i troska, jaką otaczał Weronikę, sprawiły, że od razu zjednał sobie jej rodzinę. Jaką rolnik miał receptę na oczarowanie przyszłych teściów?

Po prostu trzeba być sobą, niczego nie ukrywać i rozmawiać otwarcie.

Nie przegap: Basia z "Rolnik szuka żony" zachwyca nowym wizerunkiem. Rolniczka przeszła metamorfozę i wygląda kwitnąco

Gabriel i Weronika snują plany na przyszłość. Co z przeprowadzką? "To będzie szło swoim tempem"

W jednym z odcinków "Rolnik szuka żony" padły zapewnienia, że do końca roku mogą zapaść ważne decyzje dotyczące wspólnego mieszkania i przeprowadzki Weroniki na wieś. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?

To Gabriel miał takie plany. Ustaliliśmy, że to będzie szło swoim tempem, wolniejszym troszkę

– śmieje się Weronika.

Na razie para nie planuje przeprowadzki, ale oboje podkreślają, że chcą rozwijać swoją relacje i poznawać się. Małą przeszkodą jest praca Weroniki.

Szukaliśmy wspólnie w pobliżu miejscowości Gabrysia, ale życie zweryfikowało, że wyszło inaczej

– mówi nam Weronika.

Aktualnie parę dzieli 150 kilometrów. Odległość sprawia, że widują się głównie w weekendy, a codzienny kontakt utrzymują dzięki rozmowom telefonicznym. Swój związek budują jednak na solidnych fundamentach. Chcą się poznać bez pośpiechu i presji. I choć Gabriel marzy, by szybciej zamieszkać ze swoją wybranką, ta go stopuje. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że tę dwójkę łączy prawdziwe uczucie.

Gabriel i Weronika o przeprowadzce i związku na odległość Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.