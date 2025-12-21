Gabriel i Weronika z "Rolnik szuka żony" snują plany na przyszłość. Co z przeprowadzką?

Choć aktualnie dzieli ich 150 kilometrów, a kamery już dawno wyjechały z gospodarstwa, między Weroniką i Gabrielem z "Rolnik szuka żony" wciąż iskrzy. Para w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o tym, jak wygląda ich codzienność po programie oraz kiedy planują zamieszkać razem.

Kiedy gasną światła kamer, wiele relacji wystawionych wcześniej na próbę telewizyjnej obecności, dopiero wtedy ma szansę pokazać swoją prawdziwą twarz. W przypadku Weroniki i Gabriela z "Rolnik szuka żony" właśnie ten moment okazał się przełomem.

Zaiskrzyło już w momencie, gdy kamery wyjechały pierwszy raz z gospodarstwa. Wtedy nastąpił taki moment, że otworzyliśmy się na siebie obydwoje

– przyznają zgodnie.

Jak mówią, to, co widzowie oglądali w programie, było tylko fragmentem ich osobowości. Presja obecności ekipy filmowej sprawiała, że zachowywali dystans.

Byliśmy zupełnie innymi ludźmi tak naprawdę

– dodają. Dopiero później, bez reflektorów i mikrofonów, "było coraz lepiej".

Gabriel był pierwszym mężczyzną, który pojawił się w domu Weroniki. Jego charakter i troska, jaką otaczał Weronikę, sprawiły, że od razu zjednał sobie jej rodzinę. Jaką rolnik miał receptę na oczarowanie przyszłych teściów?

Po prostu trzeba być sobą, niczego nie ukrywać i rozmawiać otwarcie.

Gabriel i Weronika snują plany na przyszłość. Co z przeprowadzką? "To będzie szło swoim tempem"

W jednym z odcinków "Rolnik szuka żony" padły zapewnienia, że do końca roku mogą zapaść ważne decyzje dotyczące wspólnego mieszkania i przeprowadzki Weroniki na wieś. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?

To Gabriel miał takie plany. Ustaliliśmy, że to będzie szło swoim tempem, wolniejszym troszkę

– śmieje się Weronika.

Na razie para nie planuje przeprowadzki, ale oboje podkreślają, że chcą rozwijać swoją relacje i poznawać się. Małą przeszkodą jest praca Weroniki.

Szukaliśmy wspólnie w pobliżu miejscowości Gabrysia, ale życie zweryfikowało, że wyszło inaczej

– mówi nam Weronika.

Aktualnie parę dzieli 150 kilometrów. Odległość sprawia, że widują się głównie w weekendy, a codzienny kontakt utrzymują dzięki rozmowom telefonicznym. Swój związek budują jednak na solidnych fundamentach. Chcą się poznać bez pośpiechu i presji. I choć Gabriel marzy, by szybciej zamieszkać ze swoją wybranką, ta go stopuje. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że tę dwójkę łączy prawdziwe uczucie.

