Catherine O'Hara nie żyje. Znamy przyczynę śmierci gwiazdy filmu "Kevin sam w domu"!

Świat kina oraz jego fani nadal nie mogą się otrząsnąć po tragedii związanej z odejściem Catherine O’Hary, uwielbianej, utalentowanej aktorki, którą miliony znały jako mamę Kevina z kultowego filmu "Kevin sam w domu" oraz gwiazdę serialu "Schitt’s Creek". Informacje o jej śmierci obiegły media pod koniec stycznia, teraz poznaliśmy szokujące szczegóły przyczyny jej zgonu.

Na co zmarła Catherine O'Hara?

Jak wynika z dokumentów zgłoszonych przez biuro koronera hrabstwa Los Angeles, O’Hara zmarła 30 stycznia 2026 roku w swoim domu w Los Angeles z powodu zatorowości płucnej, czyli groźnego zatoru w płucach (to nagłe i niebezpieczne schorzenie układu krążenia polegające na zablokowaniu tętnicy płucnej przez materiał zatorowy, najczęściej skrzep krwi powstały w żyłach głębokich kończyn dolnych).

Ale to nie ta choroba, która była głównym winowajcą, od miesięcy trawiła O'Harę. W akcie zgonu określono, że gwiazda cierpiała na raka odbytnicy. Aktorka zmagała się ze schorzeniem prywatnie i za życia nie ujawniono opinii publicznej, że walczy z nowotworem.

Teraz wiadomo, że ostatnie tygodnie życia aktorki nie mogły być łatwe. Choć przez lata O'Hara uchodziła za osobę pełną energii i grała w filmach oraz serialach aż do końca, w rzeczywistości toczyła wyczerpującą walkę z poważnym nowotworem. Jej stan zdrowia w końcu pogorszył się na tyle, że do jej domu wezwano ratowników medycznych, a aktorka trafiła do szpitala, gdzie niestety wysiłki specjalistów nie powstrzymały tragedii.

Wiadomo, co stało się z jej ciałem

Z dokumentów można się też dowiedzieć, że aktorka została skremowana, a jej prochy przekazano mężowi Bo Welchowi, z którym była związana od wielu lat.

O’Hara zostawiła wdowca oraz dwóch synów, Matthew i Luke’a.

