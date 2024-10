Kto wygrał Telekamery 2024? Lista nazwisk i kategorii. Sensacji nie brakuje!

Kuba Wojewódzki postawiony do pionu przez profesora! "Wie pan, tylu jest królów dookoła"

Telekamery 2024. Gwiazdy zadały szyku

Telekamery 2024 przyznawane były w ośmiu kategoriach: "komentator sportowy", "informacje i publicystyka", "juror", "format rozrywkowy", "serial", "aktor", "aktorka" i "olśnienie". Gala, na której wręczane są statuetki, to nie tylko emocje związane z wynikami konkursu, lecz także istna rewia mody. W tym roku impreza odbyła się w Muzeum Polin. Na czerwonym dywanie w pięknych strojach królowały wielkie polskie gwiazdy. Szyku zadały m.in. Beata Tadla i Agnieszka Hyży. Świetnie prezentowały się też m.in. Katarzyna Skrzynecka czy Natasza Urbańska. Jednak - mimo wszystko - najważniejsze były wyniki. Kto wygrał Telekamery 2024? Jak wspominaliśmy, w trzech kategoriach o zwycięstwie decydowali czytelnicy magazynu "Tele Tydzień". W pozostałych pięciu wybór należał do jurorów jury złożonych z redaktorów wydawnictwa. No kogo postawili?

Telekamery 2024. Lista laureatów i kategorii

Poniżej prezentujemy listę kategorii i zwycięzców konkursu Telekamery 2024. Nie brakuje sensacyjnych decyzji.

Aktorka: Vanessa Aleksander – Krew i The Office PL, Polsat Box Go i Canal+ Premium

Aktor: Filip Gurłacz – Dzielnica strachu i Pierwsza miłość, Puls 2 i Polsat

Serial: 1670 – Netflix

Juror: Ewa Kasprzyk – Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, Polsat

– Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, Polsat Komentator/Prezenter/Dziennikarz sportowy: Paulina Chylewska – TVP Sport

Informacje i publicystyka: Diana Rudnik – Fakty, TVN

Format rozrywkowy: Twoja twarz brzmi znajomo – Polsat

Olśnienie Tele Tygodnia: Eryk Kulm – Klara, TVN

Telekamery 2024 wzbudziły spore kontrowersje. Wiele osób obawiało się, że impreza wcale się nie odbędzie. W końcu nominacje do Telekamer od dwóch lat były ogłaszane w marcu, a nagrody wręczano na uroczystej gali w maju. W tym roku nominowanych poznaliśmy... dopiero we wrześniu. Na dodatek, nie było transmisji w telewizji, co kiedyś wydawało się nieprawdopodobne.

Telekamery wręczone zostały po raz 27. Pierwsza gala odbyła się w 1998 roku. Wśród laureatów Telekamer znajdują się takie postacie jak: Dariusz Szpakowski, Artur Żmijewski, Małgorzata Foremniak, Piotr Adamczyk czy Anita Werner.

