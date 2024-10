Telekamery 2024 rozdane! Na czerwonym dywanie dominowały dwa kolory!

Problemy z pogrzebem Liama Payne'a. Rodzina nie może go pożegnać

Telekamery to nagrody szczególne. Przyznawane są bowiem nie przez jurorów, ale widzów oraz czytelników magazynu "Tele Tydzień". Od 1998 roku gwiazdy polskiej telewizji gromadziły się na wielkiej gali Telekamer, na której najlepsi z najlepszych wyczekiwali na wyczytanie swojego nazwiska. Laureatami Telekamer byli m.in.: Marcin Daniec, Artur Żmijewski, Małgorzata Foremniak, Piotr Adamczyk, Mikołaj Roznerski.

Tegoroczna gala długo stała pod znakiem zapytania. Nominacje do Telekamer od dwóch lat były ogłaszane w marcu, a nagrody wręczano na uroczystej gali w maju. W tym roku nominowanych poznaliśmy dopiero we wrześniu. Do tego sama gala nie była transmitowana w telewizji.

Ostatecznie 27. gala Telekamer Tele Tygodnia odbyła się 21 października. Gwiazdy telewizji zebrały się w Muzeum Polin, by dowiedzieć się kto tym razem zabierze ze sobą statuetkę. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć największych gwiazd show-biznesu. Natasza Urbańska, Agnieszka Hyży, Beata Tadla, Katarzyna Skrzynecka czy Maciej Orłoś to tylko kilka ze znanych twarzy, które dziś wieczorem bawią się na Telekamerach. Patrząc na wybór gwiazd nie da się oprzeć wrażeniu, że w tym sezonie na salonach króluje czerń oraz czerwień.

Telekamery 2024: Poznaliśmy laureatów!

Poznaliśmy już laureatów tegorocznych Telekamer. Zobaczcie, kto zdobył to wyjątkowe wyróżnienie. Decyzją widzów magazynu "Tele Tydzień" nagrody otrzymali:

Aktorka: Vanessa Aleksander – Krew i The Office PL, Polsat Box Go i Canal+ Premium

Vanessa Aleksander – Krew i The Office PL, Polsat Box Go i Canal+ Premium Aktor: Filip Gurłacz – Dzielnica strachu i Pierwsza miłość, Puls 2 i Polsat

Filip Gurłacz – Dzielnica strachu i Pierwsza miłość, Puls 2 i Polsat Serial: 1670 – Netflix

1670 – Netflix Juror: Ewa Kasprzyk – Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, Polsat

Ewa Kasprzyk – Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, Polsat Komentator/Prezenter/Dziennikarz sportowy: Paulina Chylewska – TVP Sport

Paulina Chylewska – TVP Sport Informacje i publicystyka: Diana Rudnik – Fakty, TVN

Diana Rudnik – Fakty, TVN Format rozrywkowy: Twoja twarz brzmi znajomo – Polsat

Twoja twarz brzmi znajomo – Polsat Olśnienie Tele Tygodnia: Eryk Kulm – Klara, TVN

