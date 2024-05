Koniec Telekamer?! Żadna gwiazda nie dostanie statuetki w 2024 roku?

Czy właśnie nastąpił koniec prestiżowej nagrody Telekamery, której zdobycie było dla polskich gwiazd telewizji spełnieniem marzeń? Co roku wiosną TVP relacjonowała galę rozdania statuetek dla aktorów, prezenterów i dziennikarzy telewizyjnych. Jednak w maju 2024 roku nawet nie ogłoszono listy nominowanych, choć zawsze odbywało się to w marcu. Niepewny jest także pomysł przełożenia Telekamer na jesień. Czy to już koniec nagrody, o którą walczyli najlepsi z najlepszych twórców telewizyjnych?