Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski spodziewają się kolejnego dziecka?! Ukochana bogacza pokazała ciążowy brzuszek

Zatkało nas po tym, co Katarzyna Dowbor publicznie napisała do synowej Joanny Koroniewskiej. I to w urodziny!

Józef Wojciechowski jest jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Jego firma deweloperska JW Construction to potentat na rynku nieruchomości w naszym kraju. Przedsiębiorca jest także właścicielem Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój, a przez wiele lat należał do niego również klub piłkarski Polonia Warszawa. Patrycja Tuchlińska jest modelką i blogerką, oraz absolwentką inżynierii mechanicznej na Politechnice Wrocławskiej. Gdy miliarder związał się z młodszą o niemal 50 lat kobietą, wybuchł niemały skandal. Gdy się poznali, ona miała zaledwie 21 lat i była jego studentką. Zwłaszcza że kochliwy bogacz miał już za sobą kilka związków z coraz młodszymi kobietami. Z pierwszą żoną Józef Wojciechowski ma trzy córki. Jego drugą żoną była młodsza o 37 lat Laura Michnowicz, modelka. Z nią miliarder ma dwójkę dzieci. Potem był związany z młodszą o 44 lata celebrytką Beatą Pruską, znaną z programu "Damy i wieśniaczki". Patrycja Tuchlińska jest młodsza od ukochanego o 48 lat.

Patrycja Tuchlińska w ciąży? Józef Wojciechowski zostanie ojcem po raz siódmy

Kontrowersje wokół ich związku, jednak im nie zaszkodziły. Para jest razem do dziś. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn Augustyn. I choć co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o kryzysie w ich związku, to żadne z nich dotąd nie zostały potwierdzone. Przeciwnie, wygląda na to, że miłość kwitnie. Patrycja Tuchlińska na kilka miesięcy zniknęła z mediów, a fani zachodzili w głowę, co się z nią dzieje. Ostatni post na Instagram wrzuciła w grudniu 2023 roku, po czym na jej profilu zapadła cisza. Internauci snuli domysły, że może to mieć związek z odmiennym stanem modelki. Do Dnia Matki. 26 maja kobieta pokazała się wreszcie w mediach społecznościowych, poniekąd potwierdzając domysły. Opublikowała serię zdjęć z wydatnym ciążowym brzuszkiem.