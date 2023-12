Jarosław Kret wróci do TVP!? Do "Wiadomości" ma dołączyć była gwiazda TVN24

76-letni Józef Wojciechowski oraz 28-letnia Patrycja Tuchlińska poznali się, gdy kobieta miała zaledwie 21 lat i była studentką miliardera. Kiedy para zaczęła się spotykać, media rozpisywały się o ogromnej różnicy wieku, jaka dzieli zakochanych. To niemal 50 lat, dokładnie 48. Ale spekulacje i plotki nie przeszkodziły im w tym, by rozwijać swój związek. W 2021 roku Tuchlińska i Wojciechowski doczekali się nawet syna, któremu nadali imię Augustyn. I choć jakiś czas temu dyskutowano na temat stabilności związku pary, to w grudniu Tuchlińska pochwaliła się zdjęciami z urodzin Józefa Wojciechowskiego, co kazało fanom sądzić, że między nimi wszystko w porządku. Co ciekawe, prawie nikt nie wie, czym - oprócz modelingu - zajmowała się w życiu Patrycja Tuchlińska. Tymczasem kobieta jest absolwentką prestiżowego kierunku. To naprawdę robi wrażenie.

Miliarder zakochał się w modelce młodszej o 50 lat. To, jakie wykształcenie ma Patrycja Tuchlińska, powala na łopatki

Józef Wojciechowski, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, pochodzi ze skromnej rodziny, z małej miejscowości, a mimo tego udało mu się odnieść ogromny finansowy sukces. Dziś jest potentatem polskiego rynku nieruchomości, a jego firma JW Construction generuje olbrzymie przychody, zajmując się budową mieszkań. A takowych powstało dzięki niej już kilkadziesiąt tysięcy. 76-letni Józef Wojciechowski to także właściciel Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój, a w latach 2006–2012 był właścicielem klubu sportowego Polonia Warszawa. Prywatne życie miliardera od dawna budzi wielkie emocje. Co z kolei w przypadku Patrycji Tuchlińskiej? Okazuje się, że para na pewno ma o czym rozmawiać, bo modelka jest absolwentką studiów na kierunku ścisłym - ukończyła inżynierię mechaniczną na Politechnice Wrocławskiej. To daje jej ogromne możliwości zawodowe.

Z małej miejscowości do wielkiej fortuny. Józef Wojciechowski nigdy się nie poddawał

Józef Wojciechowski urodził się w małej wsi pod Koszalinem. Gdy zakończył edukację w szkole podstawowej, przeprowadził się do Gdańska, gdzie zaczął uczyć się w szkole średniej ogólnospożywczej. Pracował dorywczo, a po liceum ukończył kurs dla kierowników sklepów i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. Następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Gdy wrócił z USA, postanowił otworzyć biznes w Polsce. Postawił na deweloperkę oraz hotelarstwo i to okazało się wielkim sukcesem. Po latach, w 2019 roku został okrzyknięty przez magazyn Forbes jednym z najbogatszych ludzi w Polsce.

Media rozpisywały się też o jego życiu uczuciowym. Z pierwszą żoną Józef Wojciechowski ma trzy córki. Druga żona, młodsza o 37 lat, to Laura Michnowicz, modelka. Z nią miliarder ma dwójkę dzieci. Kolejna osoba, z którą się związał, była jeszcze młodsza - o 44 lata, celebryta Beata Pruska, znana z programu "Damy i wieśniaczki". No i czwarta miłość, Patrycja Tuchlińska, obecna, młodsza od niego o 48 lat. Także modelka.

