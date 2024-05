Małgorzata Kożuchowska waga. Kiedyś przytyła 24 kilogramy

Małgorzata Kożuchowska niedawno skończyła 53 lata. Formy pozazdrościć jednak mogą jej znacznie młodsze koleżanki. Była gwiazda serialu "M jak miłość" słynie z kapitalnej sylwetki. Według nieoficjalnych informacji Małgorzata Kożuchowska waży około 55 kilogramów. Był jednak czas, gdy aktorka znacznie przytyła i długo nie mogła wrócić do dawnej wagi. W trakcie ciąży masa ciała gwiazdy wzrosła aż o 24 kilogramy. - To dużo, więc sporo czasu zajęło mi, żeby się ich pozbyć. Kiedy Jaś miał trzy miesiące, musiałam wrócić do pracy do Rodzinki.pl, stanąć przed kamerą, ale też na ściankach, podczas różnych konferencji prasowych i ramówek. I nie czułam się dobrze w rozmiarze, który wtedy miałam - wyznała bez ściemniania Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z portalem Interia Film. W końcu jednak słynna Hanka z "M jak miłość" wróciła do formy. - Było to trudne, ale zdawałam sobie sprawę, że tu pomoże mi tylko czas, że po prostu mój organizm musi przez to przejść i w pewnym momencie wróci do normy. Rzeczywiście, po roku, półtora tak się stało - dodała aktorka, która od czasu do czasu wrzuca swoje odważne zdjęcia do sieci. W ostatnich miesiącach fani zachwycali się np. brzuchem Małgorzaty Kożuchowskiej. Furorę zrobił także widok...pleców byłej gwiazdy "M jak miłość".

Małgorzata Kożuchowska w czarnym staniku i firmowych spodenkach klęczy na ganku!

O dobrą formę dbać jednak trzeba nieustannie. Małgorzata Kożuchowska nawet 1 maja, w Święto Pracy, nie dopuściła treningu. Aktorka warunki do ćwiczeń miała wręcz bajkowe. Piękny ganek, wspaniała przroda i specjalistyczny sprzęt... Czego chcieć więcej? Była gwiazda "M jak miłość" zamieściła na Instagramie i Facebooku dowód na to, że świąteczny trening został zrobiony. Ma zdjęciu widzimy, jak Małgorzata Kożuchowska w czarnym staniku i firmowych spodenkach klęczy na ganku! To zdjęcie to prawdziwy hit. Ważne jest także przesłanie, które zamieściła w sieci 53-letnia aktorka. - Nic się samo nie zrobi… Takie hasło na 1 maja i na całe życie… Co Wy na to? #majówka #hardwork #life #women #power - napisała Małgorzata Kożuchowska, dodając do wpis charakterystyczne emotki (m.in. bicepsu)

