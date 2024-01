Co ona wygaduje?! Nie do wiary, czego wstydzi się Dorota Szelągowska!

Małgorzata Kożuchowska waga. Ile waży była gwiazda "M jak miłość"?

Małgorzata Kożuchowska mimo tego, że 50 lat skończyła już niemal trzy lata temu, to formy pozazdrościć mogłaby niejedna dwudziestolatka. Była gwiazda serialu "M jak miłość" w przypływie szczerości zdradziła, że jej sylwetka to zasługa genów (tu prezentujemy, jak wygląda 80-letnia mama Małgorzaty Kożuchowskiej) - Miałam to szczęście, że dostałam dobre geny po rodzicach i do pewnego momentu nie musiałam wkładać dużo wysiłku, żeby zachować figurę i prostu czuć się dobrze w swoim ciele - wyznała kiedyś w jednym z wywiadów. W pewnym momencie jednak i genom trzeba pomóc. Aktorka doskonale o tym wie, dlatego nie zaniedbuje aktywności fizycznej i odpowiedniego odżywiania. Ile waży Małgorzata Kożuchowska? Jak wiadomo, mało która kobieta odpowie wprost na takie pytanie, ale z nieoficjalnych informacji krążących w internecie wynika, że była gwiazda "M jak miłość" na wagę wnosi około 55 kilogramów.

Małgorzata Kożuchowska przytyła 24 kilogramy

Był jednak czas, gdy Małgorzata Kożuchowska ważyła znacznie więcej. Aktorka podała konkretną liczbę. W trakcie ciąży (10 lat temu) jej masa ciała zwiększyła się bardzo mocno. - Przez cały czas byłam opuchnięta, na lekach, przytyłam 24 kilogramy. To dużo, więc sporo czasu zajęło mi, żeby się ich pozbyć. Kiedy Jaś miał trzy miesiące, musiałam wrócić do pracy do rodzinki.pl, stanąć przed kamerą, ale też na ściankach, podczas różnych konferencji prasowych i ramówek. I nie czułam się dobrze w rozmiarze, który wtedy miałam - zdradziła Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z Interia Film. - Było to trudne, ale zdawałam sobie sprawę, że tu pomoże mi tylko czas, że po prostu mój organizm musi przez to przejść i w pewnym momencie wróci do normy. Rzeczywiście, po roku, półtora tak się stało - dodała była gwiazda "M jak miłość". Z obliczeń wynika, że Małgorzata Kożuchowska przez jakiś czas musiała ważyć około 80 kilogramów.

