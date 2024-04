Ogromna wpadka Ibisza na planie "TzG". Widzowie byli w szoku

O co poszło?

Krzysztof Ibisz od lat spełnia się jako prowadzący różne programy rozrywkowe. Nie może więc nikogo dziwić, że doskonale odnajduje się w swoim fachu. Gwiazdor mimo ogromnego doświadczenia również zalicza mniejsze lub większe wpadki. Tym razem Ibisz pomylił się podczas półfinału "Tańca z Gwiazdami".

Krzysztof Ibisz zaliczył sromotną wpadkę

W minioną niedzielę 28 kwietnia 2024 roku swoją emisję miał kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Widzowie mogli oglądać walkę uczestników o Kryształową Kulę. Podczas zapowiadania par, które brały udział w tym odcinku, wymienił wszystkich poprawnie poza Maciejem Musiałem.

"Michała Musiała" - powiedział Ibisz.

Może się wydawać, że wpadka nie jest duża. Nie wiemy, jednak jak z "przekręconym" imieniem czuje się Maciej.

Kto zawalczy w finale "Tańca z Gwiazdami"?

W ostatnim odcinku widzowie zdecydowali, kto zawalczy o Kryształową Kulę. W ostatnim odcinku pojawią się nie dwie, a trzy pary. W półfinale, który miał miejsce w minioną niedzielę, najwyżej oceniono występy Roksany Węgiel, która za dwa tańce otrzymała aż 80 punktów. Drugie miejsce zgarnęła Anita Sokołowska, która zdobyła 74 punkty, z kolei trzecie miejsce ex aequo należało do Macieja Musiała i Julii Kuczyńskiej, którzy otrzymali 73 pkt. Walka była na tyle wyrównana, że do samego końca nie było wiadomo, kto odpadnie z show. Pod koniec odcinka prowadzący poinformowali jednak, że z formatem pożegna się Maciej Musiał.

"Taniec z Gwiazdami" - kiedy wielki finał?

Fani programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" z pewnością już chcieliby poznać zwycięzcę tegorocznej edycji. Wielki finał odbędzie się tydzień po półfinale, czyli w niedzielę, 5 maja 2024 roku. Show zostanie zamieszczone też w Polsat Box Go.

