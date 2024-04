Daniel Olbrychski ma 79 lat i robi to codziennie! Wszystko po to, by wyglądać jak Adonis

Rafał Maserak odnalazł się w roli jurora programu "Taniec z gwiazdami", ale zdarzają mu się wpadki. Pierwszą zaliczył w... pierwszym odcinku, co akurat można jeszcze zrozumieć. W końcu tancerz debiutował w roli jurora. Rafał Maserak tak się rozemocjonował, że wypalił na wizji wulgarne słowo! - To było za*****te - stwierdził w mało wyrafinowany sposób Rafał Maserak po występie Anity Sokołowskiej. Co prawda słowo, którego użył juror 'Tańca z gwiazdami" mocno spowszedniało i wiele osób nie uważa je za wulgarne, to jednak eksperci nie mają wątpliwości. - Najnowsze wydawnictwa leksykograficzne – np. Wielki słownik języka polskiego PAN pod red. prof. Piotra Żmigrodzkiego – nadal opatrują omawiany tu wyraz kwalifikatorem wulg. - zaznaczył filolog, księgoznawca i edytor Adam Wolański, cytowany przez stronę poradni językowej PWN. Wydawało się, że drugi raz Rafał Maserak będzie bardziej powściągliwy. Niestety w półfinale programu "Taniec z gwiazdami" znów doszło do gigantycznego skandalu.

Rafał Maserak znów użył na wizji wulgarnego słowa. Trochę wstyd

Juror ponownie to zrobił! To jednak przegięcie, żeby kolejny raz wypalić wulgarne słowo w programie na żywo! Trochę wstyd... Rozumiemy - emocje, rywalizacja, ale program przecież oglądają też dzieci. Tym razem Rafał Maserak użył swojego "ulubionego" określenia po występie Macieja Musiała, który ostatecznie odpadł z rywalizacji w "Tańcu z gwiazdami". - Chciałem dać wam taką radę - najważniejsze żeby w półfinale zatańczyć na maksa i iść na całość. Każdy taniec zatańczyć tak, jakby to był wasz ostatni taniec. A ty tę salsę dzisiaj zatańczyłeś na maksa swoich możliwości. Z******cie - komentował juror. Ech, a jest tyle innych słów, które mogą zastąpić ten wulgaryzm... Mamy nadzieję, że chociaż w finale programu "Taniec z "Gwiazdami" Rafał Maserak powstrzyma się od używania słowa na "z". W końcu przecież to facet na poziomie.

